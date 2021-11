De la nourriture à base d’algues pour les vaches à l’Île-du-Prince-Édouard

Joe Dorgan, de North Atlantic Organics, connaît parfaitement le littoral de Seacow Pond, à l’Île-du-Prince-Édouard. Il y récolte des algues qui sont ensuite transformées et utilisées dans l’alimentation de ses vaches.

Un produit qui est selon lui le meilleur au monde, tout aussi unique que naturel.

Joe Dorgan devant des algues séchés. Photo : (Shane Hennessey/CBC)

La science l’a d’ailleurs prouvé. En 2014, un chercheur canadien a testé la nourriture fabriquée à base d’algues de Joe Dorgan.

Le résultat a été sans appel, la nourriture réduit bel et bien les émissions de gaz produits par les vaches de 20 %. Mes vaches font moins de flatulences et rotent moins, et ça réduit le méthane dans l’air , explique Joe Dorgan.

Depuis près de 20 ans, Kent Rennie, de la ferme Dock Road Dairy, utilise aussi des algues dans l’alimentation de ses vaches laitières. Il est aussi un client fidèle de North Atlantic Organics.

Ces aliments sont une source naturelle de minéraux pour nos vaches , souligne-t-il.

Selon lui, les algues réduisent à la fois l’empreinte carbone ainsi que la stigmatisation entourant l’agriculture.

Intérêt grandissant

Joe Dorgan veut maintenant aller plus loin, et agir pour l’environnement.

Arrêtons de parler, et agissons, on doit faire quelque chose, ce produit est à nos pieds, on sait comment s’en servir alors allons-y , clame-t-il.

L’agriculteur souhaite se développer, puisque l’intérêt pour son entreprise grandit. Il ne sait d’ailleurs plus où entreposer ses produits.

Les installations de Joe Dorgan deviennent de plus en plus petites pour la quantité de nourriture à base d’algue produite. Photo : Shane Hennessey/CBC

Il n’y a plus de place ici. Nous avons besoin d’une plus grande infrastructure pour l’entreposage , déclare Joe Dorgan, qui souhaite maintenant recevoir l’aide de son gouvernement.

Ce qui pourrait bien arriver : l’alimentation aux algues fonctionne tellement bien que le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard veut en faire la promotion.

En mai dernier, la province a annoncé la promotion de cette technique afin d’atteindre son objectif d’être carboneutre d’ici 2030.

Joe Dorgan croit fermement qu’il y a assez d’algues pour entamer une véritable révolution, et il y est prêt.

D’après le reportage de Julien Lecacheur