Ce sera une élection charnière pour les minorités visibles à Montréal

Les principaux partis sur la scène municipale se targuent de présenter cette année un plus grand nombre de candidats de diverses origines. Cette volonté affichée d’atteindre une plus grande représentativité serait-elle une contrainte ou, au contraire, donnera-t-elle un élan aux partis?

Par rapport aux dernières élections, la différence est énorme. Alors qu’en 2017 environ le tiers (32 %) des candidats aux postes de maires et conseillers disaient appartenir à une minorité, en 2021, c’est le cas de presque la moitié d’entre eux (48 %), d’après les formulaires d'auto-identification volontaires compilés par Élections Montréal.

Élections Montréal définit les minorités comme des personnes d’origine autochtone, issues des minorités visibles ou ethniques et des personnes en situation de handicap. L’organisme a fait circuler auprès des candidats un formulaire d’auto-identification volontaire auquel 82 % d’entre eux ont répondu.

Ensemble Montréal et Projet Montréal ont fait des efforts considérables pour atteindre l’objectif qu’ils s’étaient donné à l’automne 2020 de veiller à ce qu’au minimum un tiers des candidats et candidates au conseil municipal soient issus des diversités incluant les personnes racisées, autochtones et en situation de handicap .

D’après l’Observatoire québécois de la diversité ethnoculturelle, qui a analysé en détail les 340 candidatures, ce sont plutôt 34 % des candidats au conseil municipal, tous partis confondus, qui font partie des minorités visibles, définies comme toutes les personnes qui n'ont pas la peau blanche (telles que les Noirs, les Arabes, les Latino-Américains et les Sud-Asiatiques). Les Autochtones ne sont pas comptabilisés comme des minorités visibles. L'Observatoire n'a pu déterminer le statut d'une dizaine de candidats.

Le conseil municipal est composé de 65 élus : la mairesse de la Ville, qui est aussi mairesse de Ville-Marie;

les 18 maires d’arrondissement;

les 46 conseillers de la Ville.

Après n'avoir fait élire aucun candidat de la diversité aux dernières élections, Projet Montréal en présente 36 cette année (en incluant les candidats aux postes de conseillers d’arrondissement) pour un total de 35 %, selon la compilation de l’Observatoire québécois de la diversité ethnoculturelle (mais 45 % de candidatures «issues de la diversité» selon le parti). Du côté d’Ensemble Montréal, c'est 22 % de l’ensemble des candidats. Mais c’est Mouvement Montréal qui va le plus loin, avec 59 % de ses 68 candidats qui font partie des minorités visibles (le statut de six d'entre eux n'a pu être déterminé par l'Observatoire).

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Frédéric Castel, chargé de cours au Département de sciences des religions de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et membre du Groupe de recherche interdisciplinaire sur le Montréal ethnoreligieux (GRIMER), a lui aussi compilé des résultats sur les candidatures des minorités visibles. Selon ses données, Projet Montréal a doublé le nombre de candidats de la diversité depuis la dernière élection, tandis qu’Ensemble Montréal a très légèrement augmenté leur proportion dans ses rangs.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Des poteaux ou de vrais candidats?

Un nombre élevé de candidatures, c’est un bon départ, mais s’agit-il de candidatures sérieuses, ou bien les partis ne cherchent-ils qu’à se donner une bonne image?

Si on regarde en détail les dossiers des candidats, on voit qu’ils ont des profils solides, remarque Frédéric Castel. Ils ont des CV trop volumineux pour que ce soit juste des faire-valoir, souligne-t-il. Les partis ont fait des efforts considérables pour aller chercher des gens avec des CV respectables.

C'est une chose de dire que nous sommes à tant de pour cent de diversité durant la campagne, mais est-ce que ces candidats vont être élus? , se demande le chef de Mouvement Montréal, Balarama Holness, qui s’est âprement battu, ces dernières années, pour faire une plus grande place aux minorités visibles dans les instances municipales. Il se dit, lui, 100 % diversité .

Le comité exécutif de la Ville de Montréal était homogène en 2017, note M. Holness, même si, pendant la campagne, Projet Montréal disait que 50 % de ses candidats faisaient partie de la diversité. Durant l'élection, ça ne veut pas dire grand-chose , conclut-il. Ce qui est important, c'est qui est élu et c'est quoi le pourcentage une fois rendu au conseil municipal.

En incluant les conseillers d’arrondissement, seuls six des 103 élus municipaux avaient indiqué à l’issue du dernier scrutin être membres d’une minorité visible, soit 5,8 % des élus.

Les partis doivent stimuler l'intérêt des candidats de la diversité pour qu'ils aient le goût de s'engager en politique municipale, mais il faut surtout [...] qu’ils soient présents dans des quartiers où ils ont des chances de gagner et de représenter leur communauté , estime, pour sa part, Renée-Chantale Belinga, conseillère d'arrondissement sortante à Montréal-Nord.

C’est là que les partis doivent faire des choix difficiles et renoncer parfois à placer des candidats vedettes dans des postes sûrs pour laisser plutôt la place à des candidats de la diversité, soutient M. Castel.

Gracia Kasoki Katahwa est candidate à la mairie d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce pour Projet Montréal. Photo : Radio-Canada / Ximena Sampson

Projet Montréal propose des candidats des minorités visibles dans des arrondissements remportés en 2017 par Ensemble Montréal, tels que Montréal-Nord, Pierrefonds-Roxboro, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et Saint-Léonard. La mission de représentativité risque d'être remplie parce que l'on présente des candidats du secteur, souligne le chercheur. Le problème, c'est qu'ils risquent beaucoup moins d'être élus.

Le parti présente tout de même des candidats des minorités visibles dans certains de ses bastions, comme Rosemont–La Petite-Patrie et Le-Sud-Ouest.

Pour Denis Coderre, c’est un peu plus facile, estime M. Castel, puisque les territoires dans lesquels il a eu beaucoup d'élus sont des territoires de plus vieille immigration, soit les Italiens, les Grecs ou les Arméniens, par exemple.

Le parti de Valérie Plante, note-t-il, a fait un geste beaucoup plus musclé en recrutant un grand nombre de candidats de la nouvelle immigration. Beaucoup vont tomber au front, parce qu'on va les mettre dans des postes pas toujours faciles, mais sur le nombre, plusieurs vont sans doute gagner , avance le chercheur.

Il y a un trop grand nombre de candidats pour qu'il n'y ait pas un minimum d'avancées. Une citation de :Frédéric Castel, chargé de cours au Département de sciences des religions de l’UQAM.

C’est le même constat que dresse Renée-Chantale Belinga. Élue sous la bannière de Denis Coderre en 2017, elle est devenue indépendante un an plus tard. Mme Belinga se réjouit de voir que, selon toute vraisemblance, le nombre de représentants des minorités visibles augmentera considérablement à l’Hôtel de Ville de Montréal ainsi que dans les mairies d’arrondissement.

Cette année a été un point tournant pour Montréal, avec une remise en question de la diversité au niveau de la fonction publique et la représentativité au niveau des élus , croit Mme Belinga, qui était également présidente de la commission sur le développement social et la diversité montréalaise.

Renée-Chantal Belinga, conseillère sortante de l'arrondissement de Montréal-Nord. Photo : Renée-Chantal Belinga

Après les élections de 2017, il n’y avait que trois élus noirs, raconte-t-elle, ce qui faisait peser sur leurs épaules une grande responsabilité. Les attentes [étaient] très élevées , explique la conseillère, qui a beaucoup travaillé sur le profilage racial et l’interpellation policière des jeunes, des enjeux importants dans sa communauté.

Si un plus grand nombre de représentants des minorités visibles sont élus le 7 novembre, ce poids sera mieux réparti, pense-t-elle. Et les conseillers pourront s’attaquer à tous les enjeux qui les interpellent, pas seulement ceux liés à la diversité. J'ai plein de dossiers d'intérêt : le logement, l'habitation, l'urbanisme, les aînés... mais, même au niveau médiatique, on m'a souvent ramenée aux enjeux de diversité. Des fois, c'est lourd, alors que j’aurais envie de parler de ma vision sur d'autres dossiers , illustre Mme Belinga.

C’est justement cette nouvelle vision qu’incarne Tan Shan Li, candidate au poste de conseillère d’arrondissement dans l’arrondissement du Sud-Ouest pour Projet Montréal. Ses motivations pour s’engager en politique n’ont rien à voir avec la couleur de sa peau ou sa communauté d’origine, mais plutôt avec son implication dans son quartier, ainsi qu’avec son intérêt pour l’urbanisme et la transition écologique.

Je vis à Griffintown, un quartier qui est en pleine transformation, et je pense qu'on a le potentiel de le rendre beaucoup plus vert , plaide-t-elle.

Tan Shan Li, candidate de Projet Montréal dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Photo : Radio-Canada / Jérôme Labbé

C’est sûrement un plus que je sois une minorité visible et une femme, mais je pense que, de prime abord, Projet Montréal voulait vraiment quelqu'un qui vienne du quartier pour compléter l'équipe. Une citation de :Tan Shan Lin, candidate au poste de conseillère d’arrondissement pour Projet Montréal.

Diversité de voix et de perspectives

Les minorités visibles représentent 33 % de la population montréalaise, dont 9,5 % de Noirs, 6,9 % d’Arabes et 3,8 % de Latino-Américains, entre autres. Devrait-on alors viser les mêmes proportions au conseil municipal afin qu’il soit le reflet exact des Montréalais?

Les deux partis dominants font l'effort de recruter des candidats des communautés noires, des gens d'origine asiatique, sud-asiatique, arabe, etc. , estime Frédéric Castel. Aller plus loin que ça, en se fixant des pourcentages selon la communauté, serait irréaliste , pense-t-il.

Sans s’astreindre à des proportions précises, ce qu’il faut surtout viser, c’est une diversité de voix et de perspectives, croit Renée-Chantale Belinga.

Dans mon expérience de présidente de la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise, ça a été une richesse d'avoir autour de la table des élus de la diversité, mais aussi de quartiers différents, ainsi que des élus sensibilisés aux enjeux des genres, qui apportaient dans les discussions un regard plus compétent parce qu'ils avaient une compréhension plus grande de ces enjeux-là , note Mme Belinga.

L'objectif, finalement, c’est de représenter le mieux possible la diversité de la population montréalaise.

Élue en 2017 au sein de l'Équipe Coderre, Cathy Wong était la première élue d'origine chinoise à Montréal. Elle a rallié Projet Montréal en 2019. On la voit ici en compagnie des élus Sterling Downey et Alexandre Norris. Photo : Radio-Canada / Romain Schué

Une mesure qui peut s’avérer payante pour la démocratie. Quand les gens se reconnaissent dans leurs candidats, il y a plus de probabilités pour qu’ils aillent voter, observe M. Castel. La présence d’un candidat d’une communauté culturelle stimule le vote de cette communauté, indique-t-il, citant notamment l’exemple de la mobilisation de la communauté maghrébine dans le district Parc-Extension lors des élections de 2017. Même si le candidat n’a pas été élu, il a réussi une percée historique , estime le chercheur.

Ça ne prend pas nécessairement un candidat de la communauté locale, mais au moins quelqu'un qui se montre intéressé et qui est impliqué dans le milieu. Une citation de :Frédéric Castel, chargé de cours au Département de sciences des religions de l’UQAM.

Cet intérêt, Tan Shan Li le constate en faisant du porte-à-porte dans le district qu’elle convoite. Quand je cogne à une porte et que ce sont des Chinois, je leur parle en chinois et je vois qu’ils sont contents que ce soit quelqu’un de leur communauté qui se présente , raconte-t-elle. Elle espère que cette affinité les poussera à aller voter dimanche prochain.

Elle aimerait également que son exemple incite d’autres jeunes d’origine asiatique à s’impliquer en politique. C'est comme dans le domaine artistique, illustre Mme Li. Quand, à la télé, on ne voyait pas beaucoup de minorités, ça n'attirait pas les jeunes pour aller dans ce domaine, mais maintenant qu’on en voit de plus en plus, ils se disent : "C'est possible pour moi aussi d'avoir des rôles principaux à la télé, pas juste pour ma couleur", mais pour avoir un vrai rôle.

Le conseil de ville de Montréal sera-t-il aussi diversifié que les candidatures le laissent présager? Réponse le 7 novembre.

Nous avons tenté d'avoir la position d'Ensemble Montréal sur cette question, mais ni le parti ni aucun des candidats que nous avons contactés n'a souhaité répondre à nos questions.