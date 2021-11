Piqués au vif par les propos des ministres François Bonnardel et Jonatan Julien , sept experts de l’Université Laval les accusent de propager « au mieux des demi-vérités, au pire des mensonges » sur le projet de 3 e lien.

Dans une lettre publiée dans le Journal de Québec, les experts du Centre de recherche en aménagement et développement démontent un à un les arguments employés par le gouvernement Legault pour défendre le projet de tunnel d’un point de vue environnemental.

Ils s’attaquent principalement au ministre des Transports et au ministre des Ressources naturelles qui soutiennent que le 3e lien entraînera une baisse importante des gaz à effet de serre 9 ( GESgaz à effet de serre ) puisque tous les véhicules qui y circuleront seront électriques et qu’il n’entraînera pas d’augmentation de la circulation.

Selon les auteurs de la lettre, la science ne laisse pourtant aucun doute. Les gens adaptent leur comportement à ce qu’on leur offre : plus de possibilités en automobile égale plus de circulation automobile. La science ne pourrait être plus claire , martèlent les experts.

Les signataires soulignent que la CAQ se targue d’écouter la science dans la gestion de la pandémie de COVID-19. Pourquoi ne serait-elle pas bonne cette fois-ci? s’interrogent-ils.

Répéter la même chose à qui veut l’entendre ne crée pas une vérité : ça entretient essentiellement le cynisme envers les politiciens, les décideurs publics et les organismes gouvernementaux. Une citation de :Extrait de la lettre signée par sept experts de l’Université Laval

Quant aux réductions de GESgaz à effet de serre attribuables aux véhicules électriques, elles n’ont rien à voir avec le 3e lien selon eux. Favoriser l’utilisation de la voiture est tout sauf écologique. Certes, la production de GES sera moins importante, mais comme le souligne eux-mêmes les ministres : la production globale sera moins importante […] même sans 3e lien.

La lettre est signée notamment par Marie-Hélène Vandersmissen, directrice du Département de géographie de l’Université Laval, qui a démissionné du comité de suivi sur la Politique de mobilité durable après que les ministres Bonnardel et Julien eurent accusé les opposants au 3e lien de mentir sur les impacts environnementaux du projet.

Les six autres signataires sont François Des Rosiers, Jean Dubé, Claude Lavoie, Jean Mercier, Emiliano Scanu et Dominic Villeneuve.

Réactions politiques

Chez Québec solidaire, le chef parlementaire Gabriel Nadeau-Dubois associe la sortie des experts à une nouvelle volée de bois vert pour le gouvernement Legault dans le dossier alors que le premier ministre est en route vers la COP26. Quand la CAQ dit que plus d'autoroutes, ça diminue le trafic, c'est faux. Il y a un consensus scientifique international qui dit le contraire , analyse-t-il en ajoutant que le projet est plus chambranlant que jamais .

Au Parti québécois, Sylvain Gaudreault estime que les ministres caquistes ont droit à un juste retour du balancier. Quand on voyait vendredi le ministre Bonnardel et le ministre Julien dire qu'ils en avaient marre des mensonges, là on a sept scientifiques ce matin qui en rajoutent une couche en disant : c'est les ministres qui sont dans le mensonge.

Le député demande au premier ministre François Legault de profiter de sa présence à la COP26 pour renoncer définitivement au 3e lien.