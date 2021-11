Valérie Plante promet aussi l’embauche de 250 policiers supplémentaires

La cheffe de Projet Montréal a pris cet engagement mardi après-midi en présence de sa candidate Dominique Ollivier, présentée comme la future présidente du comité exécutif, lors d'une conférence de presse organisée dans les bureaux du parti, dans l'arrondissement de Ville-Marie.

L'opération visait à présenter les 10 priorités des 100 premiers jours d'une seconde administration Plante.

Interrogée sur ses engagements en matière de sécurité, la mairesse sortante a expliqué qu'elle avait déjà indiqué par le passé sa volonté d'embaucher 220 policiers supplémentaires au SPVMService de police de la Ville de Montréal , dont 40 au sein des équipes spécialisées dans la lutte contre la violence par armes à feu.

Valérie Plante affirme que son plan d'embauche de nouveaux policiers au SPVM ne date pas d'hier. Photo : Radio-Canada / Jérôme Labbé

Son principal adversaire à la mairie, Denis Coderre, a pris un engagement similaire le 25 octobre, lui qui souhaite faire de la sécurité la question de l'urne , dimanche.

La Fraternité des policiers et policières de Montréal soutient depuis longtemps qu'il manque au SPVMService de police de la Ville de Montréal 250 policiers pour répondre à la demande.

Valérie Plante et Dominique Ollivier ont par ailleurs promis mardi après-midi de consacrer leurs 100 premiers jours au pouvoir à adopter un budget équilibré qui limite l’augmentation de la taxe foncière à 2 % en 2022 , à stimuler la relance du centre-ville et à continuer de lutter contre le racisme et la discrimination systémiques .

Plus de détails suivront.