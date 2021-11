Projet de loi sur l’environnement : des Néo-Écossais en demandent plus

Le ministre de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse, Tim Halman, propose de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 53 % d’ici 2030, par rapport aux niveaux émis en 2005. Il vise aussi la carboneutralité d'ici 2050. Son projet de loi inclus entre autres, la mise en place des recommandations du rapport Lahey dans deux ans et la fin de la production d’électricité à partir de charbon d’ici 2030.

Toutefois, plusieurs personnes qui se sont exprimées aux audiences publiques reprochent au gouvernement progressiste-conservateur de ne pas en faire assez.

Nous vous demandons d’avoir le courage d’être des leaders. Une citation de :Tynette Devaux, Club Sierra Canada

Tynette Devaux, de la fondation du Club Sierra du Canada, demande au gouvernement d'oser imposer des mesures plus rigoureuses.

Si quelqu’un nous avait dit, il y a trois ans, qu’il faudrait porter des masques et qu’il y aurait un vaccin obligatoire, nous l’aurions traité de fou , dit-elle. Nous l'avons fait parce qu’il fallait le faire , ajoute-t-elle.

Elle et bien d’autres croient que le temps presse et demande au ministre de l'Environnement de viser plus haut pour arriver aux résultats souhaités.

Tim Halman, député progressiste-conservateur de Dartmouth-Est et maintenant ministre de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / CBC / Paul Poirier

Tina Northrup est avocate pour East Coast Environmental Law, et elle croit que la province devrait davantage prôner la décarbonisation.

Ce n’est pas le temps pour la Nouvelle-Écosse d'investir dans des projets d’hydrocarbures extracôtiers que ce soit pour de l’exploration ou de l’exploitation , pense l’avocate.

Il y a aussi plusieurs citoyens qui demandent à ce que les 45 recommandations du rapport Lahey soient mises en œuvre dès maintenant plutôt que d’attendre encore deux ans. Le rapport présenté en 2019 par le président de l’Université de King's College, William Lahey, recommandait au gouvernement de la Nouvelle-Écosse de mettre à l’essai un modèle écologique de foresterie.

Il recommandait la désignation de certaines zones pour une production forestière intensive, et des approches mariant conservation et abattage pour d'autres endroits.

En attendant l’instauration des conclusions de ce rapport, certains voudraient voir un moratoire des coupes à blanc sur les terres de la couronne.

Un rapport recommande une diminution des coupes à blanc en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Brian Gifford, le président de la coalition pour l’énergie abordable a aussi pris la parole lors des audiences publiques sur le projet de loi.

Il a voulu rappeler au gouvernement l’importance d’investir dans la rénovation des maisons et des immeubles pour les rendre plus écoénergétiques. Et surtout de ne pas oublier d’aider les gens à plus faibles revenus qui n'ont pas les moyens de le faire sans aide.

C’est une mesure qui apporte deux fois plus de bénéfices , explique Brian Gifford.

D’une part ça améliore leur qualité de vie avec une maison plus confortable et moins énergivore , dit-il. Et puis, ça diminue aussi les émissions de gaz à effet de serre .

D’autres ont demandé au comité que l’énergie de la biomasse ne fasse pas partie des sources d’énergie renouvelable. Puis, Brian Muldoon du Réseau des baies en santé est venu demander à ce que ce projet de loi inclue un plan de suppression progressive de la pisciculture à enclos de filet ouvert.

Plusieurs requêtes pour que le projet de loi englobe davantage d'aspects pour diminuer l'empreinte carbone de la province. Il doit maintenant être débattu à l’Assemblée législative.