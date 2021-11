La morphine n’a pas tué les patients COVID, assure une médecin

Les patients atteints de détresse respiratoire n’ont pas été tués par la morphine qu’on leur a donnée au CHSLD Sainte-Dorothée de Laval, lors de la première vague de COVID-19. Selon la médecin qui a créé le protocole de soins palliatifs, ils sont bel et bien morts de leur maladie, les médicaments n’ayant servi qu’à les soulager.

Au deuxième jour du volet national de l’enquête de la coroner sur la gestion de la pandémie dans les milieux pour aînés, au palais de justice de Québec, la Dre Marjorie Tremblay s’est attaquée à un mythe persistant, mais qu’il importe de faire tomber, à son avis.

Il est totalement faux de dire que les patients des CHSLD ont été tués à la suite de l’administration de morphine, plutôt destinée à leur offrir des soins palliatifs de qualité, a insisté la Dre Tremblay.

Plus tôt cette année, lors des audiences du coroner portant sur le CHSLD Sainte-Dorothée, des familles avaient laissé entendre que leurs proches avaient carrément été condamnés à mort , suggérant qu’on aurait pu les soigner plutôt que de leur offrir un cocktail de morphine, de benzodiazépine et d’anticholinergique.

La Dre Tremblay dit comprendre les vives réactions des familles, qui n’ont bien souvent pas été impliquées dans le processus, en raison de l’absence de visites et de l’urgence de la situation lors de la première vague.

Ce n’est jamais facile. En soins palliatifs, après 20 ans [dans ma profession], les familles sont toujours en train de demander :"qu’est-ce qui l’a tué? Est-ce que c’est les médicaments?" Une citation de :Dre Marjorie Tremblay, médecin

Une grille de pointage

L’experte en soins palliatifs a été mandatée dans l’urgence par le CISSS de Laval, lors de la première vague, pour créer un outil facilement utilisable afin que les professionnels de la santé puissent offrir une fin digne aux patients sévèrement atteints de la COVID, soit des patients de niveau C ou D.

La Dre Tremblay dit s’être basée sur un outil américain, le Respiratory Distress Observation Scale (RDOS).

En fonction de divers critères, tels que le rythme respiratoire, le pouls, le regard effrayé du patient, les infirmières en place remplissaient une grille, puis obtenaient un certain pointage qui correspondait à un certain niveau de médication à administrer.

Bien que les observations étaient faites par des infirmières, ce sont des médecins qui devaient approuver l’enclenchement du protocole. Ça ne remplace pas le jugement clinique , a soutenu la Dre Tremblay.

COVID ou déshydratation?

Or, selon des témoignages entendus plus tôt cette année dans le contexte de l’enquête de la coroner Géhane Kamel, certains patients auraient reçu ce protocole sans avoir obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.

La coroner Géhane Kamel mène l'enquête publique du Bureau du coroner sur les décès survenus dans les milieux de vie pour aînés lors de la première vague de COVID-19. Photo : Radio-Canada

Le Dr Jacques Ramsay, qui assiste la coroner Kamel dans le cadre de ses travaux, a d’ailleurs talonné la Dre Tremblay à ce sujet, lui demandant s’il est possible que des patients souffrant de déshydratation sévère - et non pas de COVID - aient pu recevoir ce protocole.

La Dre Tremblay s’est défendue, rappelant que son protocole ne devait être appliqué qu’en cas de détresse respiratoire causée par la COVID-19. Je ne peux pas dire comment les médecins l’ont appliqué.

C’était toutes des unités chaudes. Ils (les patients) étaient tous mis à la même place. Test ou pas test? Je ne peux pas répondre à la question. Une citation de :Dre Marjorie Tremblay, médecin

Télémédecine

La Dre Tremblay a cependant ajouté une nuance : une détresse respiratoire, qu’elle soit causée par la COVID ou non, doit être prise en charge rapidement. N’importe qui qui finit avec une détresse respiratoire a besoin d’être soulagé, de toute façon.

Or, les médecins qui approuvaient l’enclenchement du protocole étaient souvent à distance, en télémédecine, a rappelé le Dr Jacques Ramsay.

Ce dernier a aussi rappelé à la Dre Tremblay que normalement, lorsque des soins palliatifs sont offerts, les familles doivent être partie prenante des discussions, ce qui n’a pas toujours été le cas lors de la première vague au CISSS de Laval.

Je me demande comment on aurait pu faire autrement quand la COVID était partout, a laissé tomber la Dre Tremblay, rappelant que les CHSLD étaient en train de vivre une catastrophe [...] Mon seul réconfort, c’est que j’espère qu’on les a gardés confortables.

Euthanasie

Un peu plus tard, la coroner Géhane Kamel en a rajouté une couche, en faisant écho aux propos tenus lundi par le Dr Vinh-Kim Nguyen, qui disait avoir vu des patients être euthanasiés durant la première vague.

Si un médecin utilise le terme "euthanasie", c’est normal que les familles pensent que leurs membres ont été mis à mort , a lancé Me Kamel, invitant la Dre Tremblay à s’assurer que l’implication des familles est inscrite comme une condition essentielle avant d’enclencher le protocole de détresse respiratoire.

L'enquête publique de la coroner Géhane Kamel s'est ouverte en mars dernier et doit se poursuivre jusqu'au 3 décembre. Les témoignages du directeur national de santé publique, Horacio Arruda, et de la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, sont prévus le 11 et le 16 novembre respectivement.