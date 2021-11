Le Salon du livre de Montréal voyage en ville avant de s’installer au Palais des congrès

Après un événement 100 % virtuel l’an dernier, le Salon du livre de Montréal veut multiplier les rencontres en 2021 en offrant des activités un peu partout en ville ce mois-ci, en plus d’accueillir le public dans sa formule traditionnelle au Palais des congrès du 25 au 28 novembre.

La programmation dévoilée mardi compte trois volets avec des activités au Palais des congrès, ailleurs dans la ville et en ligne.

Des auteurs et autrices visiteront plusieurs librairies, bibliothèques et autres lieux culturels de la ville pour aller à la rencontre de leur lectorat. On pourra par exemple participer à une rencontre avec Anaïs Barbeau-Lavalette dans une librairie d’Ahuntsic ou assister à un cabaret rendant hommage à la culture haïtienne au centre d’art Le Livart, dans Le Plateau-Mont-Royal.

4 jours de salon au Palais des congrès

Pour les gens qui avaient hâte de retrouver les auteurs et les autrices en personne, le Salon du livre a prévu plus de 2200 séances de dédicaces, avec environ 1150 créateurs et créatrices, lors des quatre journées de l’événement au Palais des congrès.

Marie Laberge, Éric Bédard, Natasha Kanapé-Fontaine, Alain Farah, Joséphine Bacon, mais aussi Marie-Sissi Labrèche, Patrick Sénécal, Vigg et Simon Boulerice participeront à des conférences ou à des tables rondes.

India Desjardins, Louise Portal, Jean-Philippe Baril Guérard, Chrystine Brouillet, Serge Marquis, Gabrielle Boulianne-Tremblay ainsi que Catherine Perrin et Michel Jean seront au Palais des congrès.

Des activités pour les enfants

Le Salon veut continuer d’attirer les familles, en donnant une place de choix à la littérature jeunesse. Plusieurs séances de lecture et d’animation seront destinées aux jeunes lecteurs et lectrices.

Finalement, on mettra en ligne une multitude de rencontres virtuelles et de capsules, mais aussi des webdiffusions d’événements en direct ou en différé.

Les activités du Salon dans la ville et celles en ligne débuteront le 13 novembre, pour se terminer le 28 novembre.