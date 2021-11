Le Festival du film de Whistler sous le signe de la femme

Le 21e Festival du film de Whistler sera présenté dans une formule hybride cette année avec comme sélection quelque 80 films québécois, canadiens et internationaux, dont plus de la moitié réalisés par des femmes.

Ça fait des années qu’on était à 45 %, 46 % [de présence féminine], explique Paul Gratton, directeur de la programmation du Festival du film de Whistler qui prendra l'affiche en décembre. Je sais que c’est symbolique, mais pour moi, 50 %, c’était un but à atteindre. Je suis ravi! , se réjouit-il.

Le film d'ouverture du festival s'inscrit d'ailleurs dans cette lignée : The Last Daughter, mettant en vedette Olivia Colman, est le premier long-métrage de Maggie Gyllenhaal.

Un film qui risque de se retrouver aux Oscars , selon Paul Gratton, qui a levé le voile sur la programmation mardi.

Jane Campion derrière la caméra sur le tournage du film « The Power of the Dog » Photo : Twitter/The Power of the Dog

Parmi les autres films réalisés par des femmes, à voir en ligne ou en salle, notons : The Power of the Dog de Jane Campion (Lion d’argent de la meilleure réalisation à Venise), ainsi que les films québécois Nouveau Québec de Sarah Fortin et Inès de Renée Beaulieu, avec Roy Dupuis dans le rôle d’un père abusif.

Également au programme du festival :

Une douzaine de premières mondiales dont Confessions du réalisateur et acteur québécois Luc Picard, et le film Evelyne du réalisateur canadien Carl Bessai, un grand habitué du festival;

Des films primés tels Le bruit des moteurs du réalisateur québécois Philippe Grégoire (Prix du Meilleur espoir de la Compétition nationale au Festival du Nouveau cinéma de Montréal) et le film italien The Hand of God qui porte sur Maradona à Naples (Lion d'argent - Grand Prix du Jury à Venise);

qui porte sur Maradona à Naples (Lion d'argent - Grand Prix du Jury à Venise); Et le film autrichien Chasing the Line qui viendra clore les festivités le 5 décembre.

Plusieurs artisans du milieu sont attendus sur place cette année lors de la présentation de leur film, dont Luc Picard et David La Haye ainsi que des équipes de production canadiennes et américaines.

David La Haye et Luc Picard dans le film québécois « Confessions » Photo : Image fournie par le Festival du film de Whistler

Soutien de la relève

En plus d’accorder chaque année une place importante aux femmes, le Festival du film de Whistler est aussi reconnu pour soutenir les cinéastes de la relève.

Cette année, les premiers films de cinéastes occupent 41 % de la programmation.

On encourage toujours le nouveau talent. Je pense que c’est une lacune qu’on a identifiée auprès des autres festivals au Canada. Une citation de :Paul Gratton, directeur de la programmation du Festival du film de Whistler

Le Festival manifeste ce soutien en projetant les premiers films de réalisateurs et en leur offrant des occasions de se perfectionner et de faire du réseautage par le biais de causeries, conférences et ateliers offerts par des artisans du milieu.

Conférences, causeries et ateliers font aussi partie de la programmation du Festival du film de Whistler. Photo : courtoisie: https://twitter.com/whisfilmfest

Un des grands plaisirs pour nous, c’est quand dans un an ou deux, on se retrouve avec un film dont l’étincelle originale a été créée sur le bord d’une piscine à Whistler , dit Paul Gratton, en riant.

Le Festival du film de Whistler se tiendra en salle du 1er au 5 décembre avec les protocoles sanitaires en place, et en ligne pendant tout le mois de décembre.

Il sera d’ailleurs possible de visionner la plupart des films partout au Canada.