Anglade n’entrevoit aucun scénario qui permettrait un retour de Montpetit

Interrogée sur la possibilité que cette dernière puisse effectuer un retour sous conditions, après avoir présenté des excuses ou s’être repentie, la cheffe du parti a fermé la porte sans ménagement.

Avec la quantité d’informations que j’ai aujourd’hui, avec les faits qui m’ont été présentés, je ne vois pas de quelle manière ça se produirait , a-t-elle dit mardi en conférence de presse.

Qu’il y ait une enquête indépendante ou pas ne change pas les faits qui ont été portés à mon attention , a-t-elle ajouté, en référence à une requête en ce sens présentée par Mme Montpetit.

Outre ces déclarations sans équivoque sur l’avenir de Mme Montpetit, Dominique Anglade est demeurée très évasive sur la nature des informations sur lesquelles elle s’est basée pour exclure son ancienne alliée du caucus.

La cheffe libérale n’a toujours pas dit à quel moment elle a été informée des allégations de harcèlement psychologique visant Mme Montpetit. Elle assure seulement ne pas en avoir eu vent lors de sa course à la direction du parti.

Signe de la crise qui secoue le Parti libéral, Dominique Anglade s'est présentée à sa conférence de presse en compagnie des officiers parlementaires de son parti, soit le président du caucus, Pierre Arcand, le leader parlementaire, André Fortin, et la whip Filomena Rotiroti. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Autrement, Dominique Anglade affirme que des interventions et des discussions ont eu lieu dans ce dossier au fil du temps, et que des gestes, passés parfois inaperçus, ont été posés avant que l’affaire n’éclate au grand jour la semaine dernière.

Je ne rentrerai pas dans l’ensemble des conversations, mais il est évident que des conversations se sont produites , a-t-elle expliqué. On fait des gradations, et il est évident qu’on n’est pas satisfaits, je ne suis pas satisfaite.

Selon Mme Anglade, des informations additionnelles reçues lundi, alors que l’existence d’une plainte formelle contre Mme Montpetit a été dévoilée par La Presse, l’ont forcée à prendre la difficile décision de l’exclure du caucus.

Mme Montpetit avait été dépouillée samedi de ses fonctions de porte-parole du parti en matière de santé, quelques jours après une dispute publique sur Twitter avec son collègue Gaétan Barrette.

Dominique Anglade soutient en outre que ses liens de proximité avec Mme Montpetit, qui l’avait appuyée lors de sa course à la direction du parti, n’ont pas retardé sa décision dans ce dossier.

Ça ne peut pas entrer en considération. Moi, comme cheffe, je ne prendrai pas de décision basée sur un lien que j’ai avec une personne ou une autre. Je vais prendre une décision basée sur les faits qu’on me donne , a-t-elle fait valoir.

Quand je vois des faits qui me disent qu’il y a des gens qui ne sont pas traités de la manière qu’ils devaient être traités, ou quand je vois des situations où les gens n’ont pas reçu le respect qu’ils devraient avoir, je n’ai pas le choix d’agir et de dire que c’est tolérance zéro, qu’au sein de notre formation politique, on ne peut pas avoir ce type de comportement.

M. Arcand, qui a été chef du parti par intérim avant que Mme Anglade ne prenne ses fonctions, a assuré qu'il n'a pas entendu à l'époque de plaintes au sujet de Marie Montpetit . Il a rappelé qu'elle travaillait à l'époque sur des dossiers relativement consensuels , comme l'environnement et l'agriculture.

Mme Rotiroti a expliqué que le processus de traitement des plaintes à l'Assemblée nationale prévoit qu'une firme externe se penche sur des allégations en entendant des témoignages avant de présenter ses conclusions.