Votre père Noël sera-t-il virtuel ou vacciné?

Les centres commerciaux appartenant à Ivanhoé Cambridge comme Vaughan Mills, Laurier Québec, Place Ste-Foy, les Galeries d'Anjou et le Centre Eaton de Montréal n'auront pas de père Noël en présentiel.

Vaughan Mills, par exemple, utilisera plutôt la technologie 3D. Les clients monteront à bord du train North Star [étoile du nord] qui les emmènera dans une visite scénique et fantaisiste en 3D de 7 à 10 minutes dans le Grand Nord , raconte la porte-parole Diana Gavrila. À la fin du parcours, les parents pourront prendre leur enfant en photo avec un père Noël en 3D.

Entre chaque représentation, l'expérience North Star sera soigneusement nettoyée , ajoute-t-elle.

Nous voulions faire vivre à nos clients une expérience des Fêtes magique, mais nous savions que les interactions étroites avec d'autres personnes lors d'une séance photo traditionnelle pouvaient susciter des inquiétudes. Une citation de :Diana Gavrila, porte-parole d'Ivanhoé Cambridge

De leur côté, les centres commerciaux de la compagnie Oxford, notamment Yorkdale, Square One, le Scarborough Town Centre, le DIX30, Les Galeries de la Capitale, Les Promenades Gatineau et Southcentre, auront un père Noël en personne cette année.

La relationniste Adrienne Simic note que tous les pères Noël sont vaccinés, qu'ils porteront le masque, que l'écart sanitaire sera respecté et que les surfaces seront nettoyées entre chaque visite.

Les participants devront aussi porter un couvre-visage et répondre à des questions d'autodépistage des symptômes.

Visiter le père Noël est une tradition importante et nous sommes fiers d'offrir une telle expérience dans nos centres commerciaux. Une citation de :Adrienne Simic, porte-parole de la firme Media Profile

La compagnie Cadillac Fairview, qui détient le Centre Eaton de Toronto, Sherway Gardens, le Centre Rideau, le Chinook Centre, le Pacific Centre et le Carrefour Laval, notamment, annonce elle aussi le retour du père Noël en chair et en os, et vacciné, dans ses centres commerciaux.

Cette saison s'annonce indéniablement plus joyeuse que la précédente. De nombreux Canadiens montrent des signes d'optimisme et d'enthousiasme à l'idée de profiter de la magie des Fêtes comme jamais auparavant. Une citation de :Craig Flannagan, vice-président au marketing, Cadillac Fairview

Les participants devront réserver une place, porter un masque tout comme le père Noël, respecter l'écart sanitaire et remplir un formulaire d'autodépistage.

Pour les parents qui préfèrent l'option virtuelle, Cadillac Fairview offrira également cette année l'heure du conte avec le père Noël sur Facebook.

Ce qu'en pensent les experts

L'an dernier, nombre de centres commerciaux qui avaient un père Noël avaient utilisé une paroi de plexiglas pour le séparer des enfants, en plus d'exiger le port du masque.

La Dre Anna Banerji, pédiatre et professeure à l'École de santé publique Dalla Lana de l'Université de Toronto, pense que c'est une bonne idée encore cette année.

Elle note que même si le père Noël est pleinement vacciné, il existe toujours un risque que des enfants qui ne le sont pas puissent lui transmettre le virus, surtout avec le variant Delta.

Elle ajoute que la situation varie d'une région à une autre au pays, mais incite à la prudence. Pour elle, plus le père Noël est âgé et voit beaucoup d'enfants, plus son facteur de risque augmente.

Zoom est une solution très sécuritaire. Sinon, il y a le plexiglas et l'écart sanitaire. Une citation de :Anna Banerji, pédiatre et professeure à l'Université de Toronto

Pour sa part, le virologue Hugues Loemba de l'Hôpital Montfort d'Ottawa souligne que la situation est plus « favorable » cette année, grâce entre autres à la vaccination.

Il rappelle néanmoins que la pandémie n’est pas finie et que la majorité des enfants de 5 ans à 11 ans ne seront probablement pas pleinement vaccinés d'ici Noël, sans parler des plus jeunes. Certains d’entre eux pourraient servir de courroie de transmission du virus à leurs grands-parents, plus vulnérables en cas de contamination , dit-il.

Selon la situation sanitaire aux alentours de la mi-décembre, les autorités de santé publique des différentes régions devraient adapter le niveau de mesures à prendre en fonction de l’épidémie locale, allant de la possibilité d’avoir un père Noël en personne avec des mesures barrières, et des masques et la distanciation physique, jusqu’à l’option d’avoir un père Noël virtuel, si la situation locale connaît un regain de l’épidémie, tel que l’on commence à le voir dans certains pays européens. Une citation de :Hugues Loemba, chercheur clinicien à l'Hôpital Montfort

Si la météo le permet, il recommande aussi d'avoir des activités avec le père Noël à l'extérieur ou à l'entrée des centres commerciaux, pour faciliter la ventilation.

Les autorités ontariennes n'ont pas encore formulé de consignes sanitaires pour le père Noël.

Au Québec, le ministère de la Santé précise que les pères Noël devront suivre les mesures de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail rigoureusement parce qu’ils sont exposés à une population non vaccinée où le virus circule beaucoup . Cela inclut un écart sanitaire de 2 mètres ou un plexiglas ou un masque médical de qualité. Nous recommandons de privilégier la distance ou le plexiglas , dit le Ministère.