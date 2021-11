L’Unité des enquêtes spéciales enquête sur la mort d’un francophone tué par la police

Le 28 octobre dernier, l'Unité des enquêtes spéciales a indiqué qu'elle enquêtait sur les circonstances entourant la mort d'un homme qui avait été abattu par un agent du service de police de London.

Selon un communiqué de l'UES, des policiers avaient répondu à un appel à la suite d'une entrée par effraction à l'angle des rues St-George et Mill.

Un des agents avait vu un individu dans une allée de la rue Richmond et après une interaction entre les deux hommes, l'agent avait déchargé son arme à feu sur l'homme.

L'homme avait été transporté à l'hôpital où son décès avait été constaté.

Un agent avait également été emmené à l'hôpital.

L'UES ne donne aucun autre détail concernant l'enquête.

Le nom de la victime n'avait pas été dévoilé dans un premier temps en raison de la famille, indique une porte-parole de l'UES.

La communauté mobilisée

L'annonce de la mort de Justin Bourassa a créé une onde de choc à Sarnia, notamment chez les francophones.

La famille Bourassa est bien connue dans la communauté franco-ontariennr locale. Justin Bourassa était le fils de Jean-Marc et Lorraine Bourassa.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Justin Bourassa était joueur de tennis professionnel. Il travaillait au Sarnia Tennis Club.

Sur son avis de décès, on peut lire que c'était un athlète accompli qui s'intéressait particulièrement à la formation des jeunes joueurs.

Justin aimait tout le monde et tout le monde l'aimait. On se souviendra surtout de lui pour sa gentillesse envers les moins privilégiés, sa douceur, son humour et sa joie de vivre , indique aussi l'avis.

Une veillée à la chandelle est organisée au Sarnia Tennis Club mardi soir à 19 h situé sur la rue Christina.

Ses funérailles auront lieu dans l'intimité à l'Église Saint-Thomas d'Aquin vendredi.