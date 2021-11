Nouveaux appuis au projet de la mine Mary River, au Nunavut, sur fond de division

Le projet d’expansion de la mine de fer Mary River dans l’est du Nunavut obtient de nouveaux d'appuis, mais divise toujours les communautés. Une ombre plane également sur les audiences publiques. Si le projet ne va pas de l'avant, réitère l'entreprise Baffinland, sa mine sera mise en état d'entretien et de maintenance.

Le projet d’expansion de la mine située à environ 176 km au sud-ouest de la communauté de Pond Inlet, sur l’île de Baffin, vise à accroître la production de minerai de fer de 6 à 12 millions de tonnes par an.

Les membres des communautés concernées ont une dernière chance de faire part de leurs préoccupations devant la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions. Le CNER tient jusqu’à samedi des audiences publiques sur le projet, en personne à Iqaluit et virtuellement à Pond Inlet.

Appuis et craintes

Vendredi, la collectivité d’Arctic Bay a annoncé qu’elle soutenait le projet d’expansion. Le hameau d'Arctic Bay entretient une relation de travail positive avec Baffinland et elle reconnaît la valeur économique [du projet] pour la communauté et ses résidents en ce qui a trait à la formation et aux emplois qui ont été offerts aux résidents , a écrit le maire, Moses Oyukuluk, dans un communiqué.

Les communautés de Grise Fiord et de Sanirajak ont aussi confirmé qu’elles appuyaient le projet.

La deuxième phase du projet d'expansion prévoit la construction d'un chemin de fer d'environ 110 km reliant le site de la mine Mary River au port de Milne Inlet. Photo : Radio-Canada

Le projet ne fait toutefois pas l’unanimité, notamment auprès de chasseurs et d’organisations inuit, qui critiquent le manque de consultations des populations inuit et craignent les effets irréversibles du projet d’expansion sur l’environnement.

Au mois de mars, l’Association inuit de Qikiqtani et l’organisme Nunavut Tunngavik ont annoncé qu’elles n’étaient plus en faveur du projet, mais certaines divisions persistent au sein de la région.

Arctic Bay est la communauté la plus septentrionale de l'île de Baffin, dans l'est du Nunavut. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Pendant ce temps, la municipalité de Pond Inlet se préoccupe des méthodes employées par Baffinland pour persuader des résidents de soutenir le projet.

Le conseiller technique de la collectivité, Frank Tester, cite l’exemple d’une récente lettre envoyée aux employés de Baffinland à Pond Inlet les exhortant à se rallier au projet.

Certains d’entre eux se sont sentis intimidés alors ils l’ont signé même s’ils n’avaient pas l’intention, dit-il. D’autres encore n’ont pas signé et ils craignent maintenant d’être licenciés. Je suis préoccupé par la notion de consentement libre et éclairé , poursuit-il.

Dans un échange de courriels, Baffinland affirme que les employés concernés ont signé la lettre de manière strictement volontaire et qu’ils n’étaient pas requis de le faire .

De militante à politicienne, de politicien à conseiller d'entreprise

Depuis le printemps, deux acteurs clefs dans le dossier ont changé de rôle.

Celle qui a été jusqu’à récemment l’avocate des Nuluujaat Land Guardians, un groupe d’opposants formé de chasseurs inuit, est maintenant la députée fédérale du Nunavut. Mon opinion à l’égard du projet n’a pas changé. Si la phase 2 est approuvée, il doit y avoir plus d’avantages pour les Inuit , martèle-t-elle.

Elle admet cependant que la mine génère de nombreux emplois au sein des communautés de la région. Parfois, c’est la seule source de revenus. Il n’y a pas vraiment d’autres perspectives d’emplois.

Elle espère que le gouvernement fédéral ne prendra pas uniquement en considération le nombre de séances qu’a tenu la CNERCommission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions . Le nombre de séances n’équivaut pas au contenu de ce qui a été discuté. Lorsque j’étais la conseillère technique et l’avocate de l'association des chasseurs et trappeurs Ikajutit [d'Arctic Bay], il y avait beaucoup de frustrations. Plusieurs questions n’obtenaient pas de réponses adéquates et nous perdions beaucoup de temps.

Lori Idlout a été élue députée fédérale du Nunavut en septembre 2020. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

L’ancien premier ministre Paul Quassa a quant à lui joint les rangs de Baffinland à titre de conseiller principal. Je me suis dit que ce serait l’occasion pour moi qui suis Inuk et qui comprend les besoins et les désirs des Inuit des communautés touchées [...] d’apporter ma contribution pour aboutir à un résultat fructueux , explique-t-il.

Selon lui, le projet d’expansion vient répondre au rêve du territoire de devenir autosuffisant , tel qu’il avait été imaginé lors de l’élaboration de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et de la création du territoire.

[Le projet] est une occasion de remédier aux problèmes de chômage. Nous avons besoin d’emplois au territoire et l’industrie minière en est une source importante.

Paul Quassa a été le quatrième premier ministre du Nunavut, de 2017 à 2018. Photo : The Canadian Press / Pat Kane

Avenir incertain pour la mine

Lundi, les représentants de Baffinland ont maintenu que les audiences auraient une incidence directe sur les activités de la mine. Nous envisagerons sinon à un scénario de mise en état d'entretien et de maintenance , a affirmé la vice-présidente en matière de développement durable de Baffinland, Megan Lord-Hoyle.

Au mois d’avril, l’entreprise avait annoncé à ses sous-traitants et à ses employés que ce scénario se concrétiserait en 2022 si les prix du minerai de fer chutaient au-dessous de 100 $US la tonne.

En date de mardi, la tonne de minerai de fer s’élevait à environ 101,50 $US, selon le site web Trading Economics, qui montre qu’il n’a pas atteint un prix inférieur à 100 $US la tonne depuis le mois de juin 2020.

Pour aller de l’avant, le projet devra également recevoir l’aval du ministre fédéral des Affaires du Nord, Daniel Vandal : une décision qui sera prise à la lumière des recommandations formulées par la CNERCommission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions dans un rapport final.

Avec les informations de Jackie McKay et de Jane George