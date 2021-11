Les travaux se poursuivront durant l’hiver à l’usine de filtration de Rouyn-Noranda

Le directeur de la gestion des eaux et de l’environnement à la Ville de Rouyn-Noranda, Stéphane Lacombe, explique qu’il était prévu que les travaux soient mis sur pause jusqu’au printemps, mais que des retards accumulés sur le chantier ont mené l’entrepreneur à prendre cette décision.

Les retards sont principalement dus à la présence de sols contaminés dont on avait sous-estimé la présence. La façon d’en disposer a compliqué un peu le chantier. On a présentement quatre à six semaines de retard et le chantier va se poursuivre cet hiver pour être en mesure de rattraper ce retard , indique-t-il.

Stéphane Lacombe mentionne que la poursuite des travaux durant l’hiver nécessitera quelques ajustements dans les méthodes de travail.

L’entrepreneur devra s’installer avec des systèmes de chaufferie pour pouvoir faire les cures de béton lorsqu’on va faire les coulées, donc ça complexifie un peu le travail. Ce sont des travaux qui se font bien quand même, ce ne sont pas des mesures exceptionnelles , précise-t-il.

Selon M. Lacombe, le fait de continuer les travaux au cours de l'hiver permettra à l'entrepreneur de respecter l'échéancier et de terminer les travaux avant la fin de l'été 2022.

M. Lacombe affirme que les entraves à la circulation près de l'avenue du Lac demeureront en place pour la période hivernale.