Près de 90 pays rejoignent un pacte pour réduire les émissions de méthane

L'annonce du Global Methane Pledge a été effectuée mardi par un haut représentant de l'administration américaine, quelques heures avant son lancement officiel dans le cadre de la COP26 à Glasgow.

Lancée en septembre dernier, l'initiative avait réuni à peine une soixantaine de signataires la semaine dernière, avant que les États-Unis et l'Union européenne mènent une ultime offensive diplomatique en amont de la conférence onusienne sur le climat.

Selon le président américain, les signataires du pacte représentent désormais 70 % du PIB mondial, une victoire considérant que le méthane est l'un des plus puissants gaz à effet de serre , a fait savoir Joe Biden.

Le méthane est l'un des gaz que nous pouvons réduire le plus vite. Ce faisant, cela permettra de ralentir immédiatement le changement climatique , a renchéri la présidente de la Commission européenne mardi.

Ursula von der Leyen a aussi souligné que ce gaz est responsable d' environ 30 % du réchauffement de la planète depuis la révolution industrielle. Après le dioxyde de carbone, le méthane est donc le principal gaz à effet de serre.

S'il subsiste moins longtemps dans l'atmosphère que le CO2, l'effet de réchauffement du méthane y est 80 fois supérieur. En réduire les émissions pourrait ainsi avoir un effet rapide dans la lutte contre les changements climatiques. Surtout que le pacte compte désormais parmi ses signataires la moitié des 30 principaux émetteurs, selon le haut représentant de l'administration Biden.

Parmi ces nouveaux signataires figure le Brésil, l'un des cinq principaux émetteurs mondiaux de méthane. En revanche, la Chine, la Russie et l'Inde n'ont pas signé le pacte.

Parallèlement, les États-Unis ont annoncé une nouvelle politique qui forcera les sociétés pétrolières et gazières à détecter, surveiller et réparer plus efficacement les fuites de méthane provenant de puits, de pipelines et autres équipements. L'Agence américaine pour la protection de l'environnement estime que cette mesure réduira les émissions américaines de 41 millions de tonnes entre 2023 et 2035, soit une quantité de GES plus importante que celle émise par toutes les voitures et tous les avions commerciaux du pays en 2019.