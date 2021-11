Les activités de l’Université de Regina reviendront presque à la normale cet hiver

L’objectif de l’établissement universitaire est d’offrir environ 80% des cours en présentiel sur un total de plus de 3200 cours prévus à compter du 5 janvier 2022.

Le président et vice-chancelier de l’Université de Regina, le Dr Jeff Keshen, dit avoir écouté les demandes de ses étudiants qui souhaitent retourner dans les salles de classe, les laboratoires ainsi que retrouver les événements et les activités sur le campus.

Nous avons entendu le message des étudiants de façon claire et nette. Une citation de :Jeff Keshen, président et vice-chancelier de l’Université de Regina

Les étudiants peuvent accéder en ligne au programme des cours de l'hiver 2022. La description des modes d’enseignement est disponible pour leur permettre de planifier leur trimestre dès l'ouverture complète des inscriptions cette semaine.

Le mot d’ordre : santé et sécurité

L’établissement assure qu’elle sera en mesure d’offrir une expérience sécuritaire en tirant des enseignements de la pandémie au cours des derniers mois. Selon l’Université, la santé et la sécurité des étudiants, des enseignants et des membres du personnel demeureront primordiales. Elle compte mettre en place des exigences pour protéger la communauté universitaire et réduire les risques de propagation de la COVID-19.

Par conséquent, les étudiants, les professeurs et les membres du personnel devront fournir une preuve de vaccination complète ou fournir des résultats de tests négatifs à la COVID-19 trois fois par semaine. Ces tests devront être effectués à l’externe, et les frais entièrement couverts par les personnes.

Les visiteurs du campus devront aussi fournir une preuve de vaccination ou un résultat de test négatif.

Plusieurs autres mesures sanitaires sont prévues comme le port du couvre-visage obligatoire, la distanciation physique, l’amélioration de la ventilation ainsi que le renforcement du nettoyage et de la désinfection des espaces communs.

Le vice-recteur intérimaire et vice-président de l’Université de Regina, le Dr David Gregory, souligne que l’établissement surveillera et agira en fonction des taux d'infections provinciaux et locaux ainsi que toutes les ordonnances et les restrictions de la santé publique.