Un premier cas de maladie débilitante chronique détecté chez un cerf au Manitoba

Les autorités provinciales n'ont pas encore défini la zone exacte où l’interdiction de la chasse de ces animaux sera appliquée, mais elle comprendra une partie de la zone de chasse 22.

Cette dernière s'étend du nord de Brandon à l'ouest jusqu'à la frontière avec la Saskatchewan.

Le cerf mulet mâle atteint de la maladie a été découvert le 14 octobre dernier et euthanasié dans le cadre du programme de surveillance de la santé de la faune du Manitoba.

La maladie débilitante chronique des cervidés est mortelle pour les animaux infectés. Il n’existe aucun remède ni aucun vaccin pour la combattre. Elle touche diverses espèces, dont le cerf, le wapiti, le caribou et l'orignal, et entraîne une perte de poids considérable, des trébuchements, une apathie et d'autres symptômes neurologiques.

Les animaux infectés peuvent sembler en bonne santé jusqu'aux derniers stades de la maladie.

Selon la province, la maladie ne présente pas de risque pour les humains, mais la consommation de viande d'animaux infectés n'est pas recommandée.

Les chasseurs qui se trouvent dans des régions où la maladie du dépérissement chronique a été détectée devraient faire tester les animaux qu'ils ont abattus, appliquer des protocoles de manipulation sûrs des carcasses et éviter de manger tout animal dont le test a été positif.

La province affirme qu’il n'y a aucun lien apparent entre le cas et les populations de wapitis d'élevage.

La maladie a déjà été détectée en Alberta, en Saskatchewan et dans 24 États des États-Unis.