Trois nouveaux cas et un décès supplémentaire en lien avec la COVID-19

Le plus récent bilan de la santé montre que trois personnes de plus ont contracté le coronavirus dans la région depuis les 24 dernières heures.

Il s’agit d’une légère hausse qui porte le bilan total à 11 419 depuis le début de la pandémie.

Une personne de plus est décédée pour un total de 273 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est le deuxième décès depuis le début de la quatrième vague.

Le nombre de cas actifs continue de baisser pour se situer à 26 actuellement dans la région.

De ce nombre, cinq malades sont hospitalisés, dont un est traité aux soins intensifs.

Au Québec, on rapporte 490 nouveaux cas et 6 décès de plus.