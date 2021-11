Début de la grève des professeurs de l’Université du Manitoba

Plus d’une vingtaine de personnes bloquaient le trafic de manière intermittente sur la rue Chancellor Matheson peu avant 8 h , à l’entrée du campus universitaire.

L’Association des professeurs de l’Université du Manitoba (UMFA), qui représente plus de 1000 membres, réclame des salaires plus élevés, afin de contrer des problèmes de rétention et de recrutement d’employés.

Le salaire moyen des professeurs de l'Université du Manitoba est au 14e rang parmi les 15 universités de recherche du Canada.

Le président de l’Université du Manitoba, Michael Benarroch, déclare qu’il croit que l’établissement a proposé une bonne offre aux professeurs, qui représentent une hausse de salaire de 9,5 % sur deux ans.

Il s’agit d’une hausse de 5,9 % par rapport à l’actuelle convention collective des professeurs, selon M. Benarroch.

L’entente proposée par l’administration changerait aussi la structure des salaires afin de répondre aux problèmes de rétention et de recrutement.

Photo : Radio-Canada

J’ai le sentiment qu’en bout de compte, nous n’avons pas mis assez — ou nous n’avions pas assez — d’argent sur la table pour convaincre l’ UMFAAssociation des professeurs de l’Université du Manitoba que c’était ce dont ils avaient besoin pour le moment , dit-il.

Il s’agit de la deuxième grève du syndicat en cinq ans. La dernière s'était déroulée en 2016. Pour certains étudiants, il s’agit donc de la deuxième grève au cours de leurs études.

Le président de l’Association étudiante de l’Université du Manitoba, Brendan Scott, indique que certains chargés de cours et professeurs ont enlevé leurs ressources et plans de cours du site d’apprentissage de l’université.

L’incertitude provoque de l’anxiété chez des étudiants, dit-il.

Le 22 octobre, l’Association étudiante a adopté une proposition en soutien aux demandes de professeurs dans le cadre de leurs négociations.

Michael Benarroch indique qu’il se sent mal pour les étudiants de l’Université et dit qu’il souhaite que l’administration et le syndicat trouvent une entente le plus rapidement possible.