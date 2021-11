L’avenir du projet d’exportation d’Hydro aux É.-U. se joue aujourd’hui au Maine

Ce corridor énergétique qui doit s’étendre sur 233 kilomètres à travers l’État du Maine pour rejoindre le Massachusetts ne fait pas l’unanimité au sein de la population du petit État en dépit des promesses de réduction importante des gaz à effet de serre et des emplois que créera le projet en Nouvelle-Angleterre.

Ce projet, qui constitue le plus gros contrat d’exportation d’électricité jamais signé par Hydro-Québec doit rapporter 10 milliards de dollars sur 20 ans au Québec.

Le département américain de l'Énergie et Ottawa ont tous deux donné leur feu vert au projet tout comme le gouvernement du Maine ainsi que six départements et agences incluant les ingénieurs de l'armée américaine.

Mais la bataille n’est pas gagnée pour Hydro-Québec et son partenaire américain Central Maine Power qui affrontent de puissants intérêts dans cette campagne. Les deux partenaires ont investi des dizaines millions de dollars pour faire la promotion du projet qui permettra de réduire les gaz à effet de serre de 3 millions de tonnes dans cette partie des États-Unis, soit l'équivalent de retirer 700 000 voitures de la route.

L’avantage climatique il est énorme pour l’ensemble de la région et pour nous aussi. On sait que les GES ne connaissent pas de frontières. Une citation de :Lynn St-Laurent, Hydro-Québec

De puissants opposants

Face à eux se dressent les principaux mouvements environnementaux du Maine qui estiment que la construction de cette ligne menace l’équilibre de forêts sensibles notamment celle de Northwoods. Ces organismes remettent aussi en question l’idée que l’électricité du Québec soit verte en raison de l’impact sur l’environnement de la construction des barrages qui la produisent.

Chez Central Maine Power (CMP), qui construit la ligne d'interconnexion au sud de la frontière, on considère que le solaire et l'éolien ne sont pas des sources d'énergie aussi fiables que l'hydroélectricité. Il faudrait par ailleurs abattre 10 fois plus d'arbres pour installer un parc éolien et solaire produisant autant d'énergie, rétorque la CMP.

Outre les considérations environnementales, le fait qu’Hydro-Québec soit une compagnie étrangère déplaît à une autre frange de la population qui préférerait voir une compagnie américaine être maître d’œuvre du projet.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La ligne relierait le poste des Appalaches, près de Thetford Mines, et celui de Lewiston, dans le Maine. Photo : Radio-Canada

Selon la formulation de la question référendaire qui est posée aux citoyens du Maine, c'est le Non qui doit l'emporter pour qu'Hydro-Québec obtienne le feu vert de l'État pour la construction de la ligne de transport.

Les concurrents d'Hydro très actifs

Enfin, Hydro-Québec doit aussi composer avec l’opposition de ses concurrents énergétiques américains qui voient d’un très mauvais œil l’arrivée massive d’électricité à bon marché du Québec dans les foyers américains.

C’est notamment le cas de Nextra, une compagnie de Floride qui produit de l’électricité dans l’est des États-Unis à partir de centrales nucléaires, thermiques, mais aussi des centrales éoliennes et solaires. Nextra est d’ailleurs le plus important contributeur financier de la campagne d’opposition au projet d’Hydro-Québec.

Les producteurs d'électricité Calpine et Vistra ont également contribué à la caisse pour mettre des bâtons dans les roues d’Hydro-Québec au Maine.

En tout, les différents lobbys impliqués dans cette campagne ont dépensé plus de 90 millions de dollars pour influencer le vote des habitants du Maine, ce qui en fait la plus coûteuse campagne référendaire qu’on ait vue dans cet État. Des 90 millions de dollars déclarés par les deux camps, les deux tiers auraient été dépensés par Hydro-Québec et la Central Maine Power, quoique toutes les sommes engagées par les opposants ne sont pas connues.