Internet haute vitesse sera déployé dans les zones éloignées de la MRC de Coaticook

La Table d'action en communication et en technologie de l’information de la MRC de Coaticook (TACTIC), qui chapeaute ce déploiement, vient de conclure une entente avec Cogeco. La Table veut amener le réseau dans les zones où le câble ne se rend pas aux résidences.

Nous avons décidé d'accélérer le processus. L'aide gouvernementale supplémentaire de 3,2 millions $ nous exige que ça se termine pour septembre 2022. Nous sommes prêts à relever ce défi , explique le président de TACTICTable d'action en communication et en technologie de l’information de la MRC de Coaticook , Denis Hébert.

Pour parvenir à ses fins, TACTICTable d'action en communication et en technologie de l’information de la MRC de Coaticook a revu son modèle d'affaires : elle déploiera son propre réseau avec l'aide de Cogeco, qui va offrir le service aux citoyens. Nous avons une entente pour que la couverture du réseau dure longtemps.

Le réseau nous appartient, mais nous avons établi un partenariat avec Cogeco, qui va l’exploiter. C’est un joueur établi qui a toutes les ressources nécessaires. Une citation de :Denis Hébert, président de TACTIC

Il rappelle que plusieurs annonces ont été faites au fil des ans avec des programmes comme Québec branché et Brancher pour innover.

Il y a déjà eu ce type de projets ailleurs au Québec. Certaines MRC s’étaient prises en main et partir quelque chose dans le secteur parce que les grands joueurs ne voulaient pas y aller. Mais la situation a évolué , indique Denis Hébert.

Nous voulons être certains que tout le monde soit relié à la fibre optique, ajoute-t-il. C’est la technologie la plus fiable et la plus rapide. Nous allons partir de 60 mégabits à une possibilité de 1 gigabit, selon les forfaits.

Ce sont 900 kilomètres de fibre optique qui seront déployés dans la MRC de Coaticook, soit l'équivalent de partir de Coaticook pour se rendre à Gaspé . Les premiers abonnés seront branchés d’ici la fin de l’année 2021.