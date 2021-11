Jean Chrétien se sent libre de s’exprimer

À 87 ans et 18 ans après avoir quitté la vie politique, Jean Chrétien se sent totalement libre de s’exprimer. En entrevue à Toujours le matin pour présenter son livre Mes nouvelles histoires, le Shawiniganais d’origine se dit très à l’aise de se prononcer sur les décisions du gouvernement, sur les liens difficiles du Canada avec la Chine et même sur les décisions de certains ministres du parti qu’il a dirigé pendant plus de 13 ans.