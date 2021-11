COVID-19 : 331 cas et 7 morts de plus en Ontario

Santé publique Ontario confirme 331 nouvelles infections ainsi que 7 décès supplémentaires mardi.

Près de 59 % des nouveaux cas sont chez des individus qui n'étaient pas pleinement vaccinés ou dont le statut d'immunisation est inconnu.

Il y a 44 nouveaux cas dans la région de York, 42 à Toronto, 36 dans la région de Peel, 23 à Ottawa, 22 dans la région de Simcoe Muskoka et 21 à Hamilton.

La moyenne de nouveaux cas par jour au cours de la semaine précédente est légèrement à la hausse mardi, s'établissant à 371, comparativement à 364 il y a une semaine.

Hospitalisations

Il y a 230, soit 96 de plus que la veille.

Nombre de patients aux soins intensifs : 136 (+3)

Nombre de patients sous respirateur : 84 (inchangé)

Il y a 383 nouvelles guérisons.

Le nombre de cas actifs diminue légèrement, se chiffrant à 3100 (-59).

Vaccination

Près de 13 800 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées lundi.

À l'heure actuelle, 88,2 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et 84,6 %, les deux doses nécessaires pour être pleinement immunisés.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, doit dévoiler son plan pour les troisièmes doses cette semaine.

Par ailleurs, elle a indiqué lundi qu'elle était en train d'évaluer les réponses des hôpitaux au sujet de la possibilité d'imposer la vaccination obligatoire du personnel.

Dépistage

Un peu plus de 20 100 tests de dépistage ont été effectués dans la province au cours des dernières 24 heures.

Plus de détails à venir