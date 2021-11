Pas de relance imminente pour Jonquière-Médic

La reprise des visites à domicile n’est pas prévue avant 2022 pour différentes raisons.

Le service de garde est toujours en place de la part des médecins de famille dans les résidences pour personnes âgées et les ressources intermédiaires alors les besoins sont moins grands. Il reste les garderies, mais on sait que les enfants sont les plus grands vecteurs de contamination alors malgré les mesures sanitaires, les risques sont grands , a expliqué le médecin Claude Gagnon en entrevue à C’est jamais pareil.

L’avenir de Jonquière-Médic n’est toutefois pas compromis. Même si les campagnes de financement traditionnelles ont été suspendues, la population a continué à faire des dons. Les économies passées ont aussi permis à l’organisme de survivre financièrement malgré l’arrêt des services.

Le C. A. a une volonté ferme de remettre Jonquière-Médic sur les rails. Une citation de :Claude Gagnon, médecin et membre du conseil d’administration

Claude Gagnon assure que trois médecins sont prêts à revoir des patients dès que ce sera possible ou que le besoin se fera sentir.

Normalement, les personnes âgées et les bambins qui fréquentent les garderies représentent 75 % de la clientèle.

M. Gagnon pense que les nouvelles obligations qui incombent aux médecins de famille pourraient faciliter la reprise de Jonquière-Médic.

Ce n’est pas évident de repartir le service, mais peut-être qu'on pourra être une source d’aide avec les nouvelles mesures que le gouvernement a annoncées comme obligations pour les médecins de famille. Peut-être que Jonquière-Médic va pouvoir aider , soumet-il.

Entre-temps, il assure que le personnel continue d’être optimiste pour la relance de Jonquière-Médic.