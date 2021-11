Un crâne de bison découvert au Manitoba servira d’outil d’apprentissage

C’est une opportunité extraordinaire pour moi, on peut créer un pont entre notre histoire et l’époque contemporaine, et permettre aux enfants d'y toucher , lance-t-il.

Le propriétaire de Red Road Compass, un programme d’éducation à la terre pour autochtones, a découvert le crâne lorsqu’il récoltait sur son terrain des matériaux, en vue d’un atelier d’éducation à l’extérieur.

Son fils de 15 ans, Coleman Charlebois est venu l’aider à creuser pour sortir le crâne qui était à plus de 60 centimètres de profondeur.

On ne savait pas quel type de crâne c'était, raconte-t-il. L'endroit où la corne était encastrée était presque parfait, loin de l'endroit où nous creusions. C'est lorsque nous l'avons tiré que nous avons pu identifier ce que c'était.

Sa femme, enseignante des classes de 5e et 6e année dans la communauté, n’a pas perdu de temps pour le montrer à ses élèves. Le crâne n’a même pas encore été nettoyé , lance Shawn Charlebois.

Shawn Charlebois était en train de rassembler des matériaux sur sa propriété lorsqu'il a découvert le crâne de bison Photo : Coleman Charlebois

Selon le président du conseil de la Division scolaire de Swan Valley, Gary Wowchuck, 40 % des élèves de la région s’identifient comme Autochtones, et le crâne est un excellent outil d’apprentissage.

Pour lui, ces enseignements sont très importants non seulement pour les enfants qui ont des origines autochtones, mais pour tout le monde.

Gary Wowchuck qui est aussi un archéologue estime que le crâne découvert récemment pourrait être âgé de 500 à 1500 ans, ou plus.

Le gardien du savoir et conseiller de la Nation crie de Sapotaweyak, au nord-est de Swan River, Fred Stevens raconte qu’un crâne de bison similaire avait été retrouvé dans les années 1980 et qu’il avait été estimé d’avoir près de 4000 ans.

Shawn Charlebois n’est pas à sa première découverte. Il dit avoir déjà découvert d’autres crânes d’animaux et des vertèbres de bisons, mais rien d’aussi profondément enterré.

Avec les informations de Lenard Monkman