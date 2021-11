La dissolution du district scolaire anglophone de T.-N.-L. approche

Le ministre Tom Osborne a expliqué lundi que le conseil scolaire anglophone sera dissous grâce à des modifications législatives qui seront adoptées d’ici la fin du mois, avant la fin des travaux en cours à l’Assemblée législative.

Malgré ces changements, le ministre ne prévoit pas d’importantes mises à pied. Il a expliqué que son gouvernement va déterminer quels travailleurs sont admissibles à la retraite et qu’il espère réaliser des gains d'efficacité d’ici trois, quatre ou cinq ans, au fur et à mesure qu’ils prendront leur retraite.

Un conseil de transition verra à l’intégration du district scolaire dans l’appareil gouvernemental, a indiqué le ministre Osborne. Le groupe comprendra des membres du conseil scolaire actuel et des représentants du gouvernement.

Un nouveau conseil permanent dont les membres seront nommés par une commission indépendante doit être formé d’ici un an, a précisé Tom Osborne.

Une équipe de transition sera aussi formée dans le but de trouver des occasions de partager des services, par exemple les services des ressources humaines, de la paie, des technologies de l’information et de l’entretien.

Le ministre Osborne a ajouté que la Fédération des conseils scolaires de Terre-Neuve-et-Labrador sera agrandie et qu’elle disposera d’un plus grand budget afin de jouer un rôle consultatif auprès du ministère de l’Éducation. Toute école qui veut un conseil scolaire pourra en former un, a-t-il assuré.

Un bureau des écoles publiques sera créé afin d’offrir les services aux élèves qui relèvent du district scolaire à l’heure actuelle.

Une recommandation tirée d’un rapport

L’intégration du district scolaire à l’appareil gouvernemental a été annoncée cette année dans le budget provincial. En mai dernier, un comité indépendant chargé d’analyser la restructuration du gouvernement provincial a formulé cette recommandation. Il s’agit du rapport Greene, qui recommandait entre autres compressions l’abolition des commissions scolaires afin de réduire les dépenses administratives et consacrer plus de fonds à l’éducation même.

Tom Osborne a fait allusion à cette recommandation lundi en déclarant que la province devrait se concentrer sur les salles de classe plutôt que sur l’administration.

Le rapport Greene estime à 12 millions de dollars les économies possibles en intégrant au ministère les fonctions des districts scolaires. Tom Osborne a indiqué que l’équipe de transition formulera une estimation plus précise.

Rappelons que le gouvernement a confirmé la semaine dernière qu’il n’abolira pas le Conseil scolaire francophone provincial.

Le PDGprésident-directeur général du district scolaire anglophone, Tony Stack, a accepté de continuer à exercer ses fonctions durant la période de transition. Il explique qu’il faut faire en sorte que les changements soient positifs pour les écoles en fin de compte.

Si les autorités provinciales veulent que les changements bénéficient aux élèves et qu’ils n’entraînent pas au contraire une réduction des services, il faut inclure les enseignants dans la discussion, selon le président de l’Association des enseignants de Terre-Neuve-et-Labrador, Trent Langdon. Jusqu’à présent, dit-il, la consultation du syndicat à ce sujet s’est limitée à un appel téléphonique.

Tom Osborne a dit qu’il y aura plus de consultations lorsque le conseil et l’équipe de transition seront formés.

Le gouvernement estime que la période de transition peut durer de 12 à 18 mois.