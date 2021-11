Bonne participation au vote par anticipation à Amos et Val-d’Or

C'était jour de vote par anticipation dimanche pour les élections municipales. Déjà, plusieurs citoyens d’Amos et Val-d’Or se sont prévalus de leur droit de vote.

Du côté d’Amos, ce sont 1101 citoyens qui ont voté par anticipation dimanche ou par correspondance en date de vendredi, sur les 10 209 personnes inscrites sur la liste électorale. C’est une hausse de 37 % sur les 806 votes par anticipation en 2017.

Ça s’est vraiment bien déroulé. Dès le matin à 9h30, on avait au moins une vingtaine de personnes qui attendaient déjà. Et on a eu une bonne affluence jusqu’à environ 16 h 30 , précise Claudyne Maurice, présidente d’élection à Amos.

Pour Val-d’Or, le taux de participation au vote par anticipation a atteint près de 7% et il ne tient pas compte du vote par correspondance. Ce sont 1789 personnes qui ont voté sur les 25 936 inscrites sur la liste électorale. Le taux avait été de 5 % au vote par anticipation de 2017.

Des votes cette semaine

Les électeurs des principales villes de la région pourront aussi voter au bureau de la présidente d’élection cette semaine. Ce vote avait lieu lundi jusqu’à 20h à Val-d’Or. Il aura lieu mardi à Amos, ainsi qu’à Rouyn-Noranda mardi et mercredi. Il s’agit d’une nouveauté dont pouvaient se prévaloir les municipalités cette année pour permettre à plus de gens de voter avant le scrutin du 7 novembre.

Le vote par anticipation, à l’époque, oui c’est vrai qu’il fallait avoir une raison, mais maintenant, il n’y a plus de raisons. C’est des jours de votation pour justement essayer que le monde ne se ramasse pas dans des files et attende pour voter , explique Claudyne Maurice, présidente d’élection à Amos.

Du côté de Rouyn-Noranda, on préfère attendre après le vote au bureau de la présidente d’élection avant de dévoiler le taux de participation au vote par anticipation. Il s’était élevé à 9,05 % en 2017.

Le vote par correspondance se poursuit quant à lui jusqu’à vendredi à 16 h 30 dans les municipalités qui l’offrent.