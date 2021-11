Plaintes de harcèlement psychologique et de pratique interdite contre Centraide Outaouais

Centraide Outaouais a versé des milliers de dollars à au moins trois anciens employés dans des ententes hors cour pour des situations alléguées de harcèlement psychologique, de pratique interdite et de congédiement sans une cause juste et suffisante.

Dans les dernières années, l’organisme a été visé par au moins quatre plaintes déposées par d’anciens employés à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ( CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ). Si Centraide Outaouais se défend d’entretenir un climat de travail malsain dans ses bureaux, la direction confirme néanmoins qu’une de ces plaintes est toujours pendante .

Si aucune entente n'est conclue entre les deux parties par l'entremise de la CNESST CNESST , cette affaire pourrait se transporter devant les tribunaux. La personne impliquée dans ce dossier a refusé notre demande d’entrevue.

Les trois autres cas se sont réglés hors cour entre les plaignants et l’employeur. En tout, l'organisme a déboursé plus de 20 000 $, sans admission ni reconnaissance de responsabilité , pour régler ces affaires.

Ces ententes sont toutes frappées d’une clause de non-divulgation qui interdit aux signataires de s’exprimer publiquement, mais Radio-Canada a pu confirmer ces informations par l’entremise de documents et de sources confidentielles.

Qu’est-ce qu'une pratique interdite? Quand un employeur sanctionne un travailleur pour des raisons interdites par la loi. Par exemple, un travailleur ne peut pas être congédié, suspendu ou être sanctionné s’il est en congé de maladie ou en congé parental. *Source: CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

La directrice générale, Nathalie Lepage, est montrée du doigt par bon nombre d’anciens employés à qui Radio-Canada a parlé dans les dernières semaines.

Certains ont peur d’elle , dit une source sans détour.

Une dizaine de personnes qui gravitent autour et au sein de l’organisme se sont confiées sous le sceau de la confidentialité par peur de représailles.

Une source s'est confiée au journaliste Antoine Trépanier sous le couvert de l'anonymat par peur de représailles. Photo : Radio-Canada

Certains allèguent avoir été victimes ou témoins de congédiements déguisés, de réprimandes devant des collègues, d’intimidation, de discrimination, de traitement du silence, de cris et d’insultes de la part de la direction générale. Certains faits allégués se seraient produits devant des témoins, alors que d’autres incidents l’auraient été en privé.

Nous n’identifions pas les gens à qui nous avons parlé et ne décrivons pas les situations précises qui se sont produites dans les bureaux de Centraide Outaouais puisque cela permettrait de les identifier. Toutes les personnes à qui nous avons parlé craignent d’être victimes de représailles et d’intimidation de la part de la direction générale ou de membres du Conseil d’administration.

Elle me traitait d’incompétente. Ça fait mal ça. Elle m’a dit que j’étais incompétente. Une citation de :Une source qui a travaillé pour Centraide Outaouais

Plusieurs sources nous ont confié avoir été insultées et rabaissées par leur patronne et décrivent aussi un environnement de méfiance et de délation au sein de l’organisme. Plusieurs anciens employés ont noté que leurs faits et gestes étaient rapportés à la direction générale et que des réprimandes ont parfois suivi.

Qu’est-ce que du harcèlement psychologique? Ce sont des paroles, des gestes ou des comportements abusifs, humiliants ou blessants qui portent atteinte à la dignité d’un travailleur ou à l’équilibre psychologique de la personne. *Source: CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Bien que le conseil d’administration de l’organisme soit au courant de ces situations, aucune enquête indépendante n’aurait été commandée, selon nos sources.

Jointe par Radio-Canada au téléphone, Nathalie Lepage s’est défendue d’avoir alimenté un climat de travail malsain au sein de Centraide Outaouais.

Je ne pense pas que ça reflète ce qui se passe chez Centraide. Et une fois qu’on a dit ça, je vais m’abstenir de faire d’autres commentaires , a-t-elle dit.

Nathalie Lepage, directrice générale de Centraide Outaouais Photo : Radio-Canada

Mme Lepage a refusé d’aborder les allégations relatives au climat de travail au sein de l’organisme qu’elle dirige puisqu’il s’agit de dossiers de ressources humaines.

Je ne suis pas certaine que c’est une bonne idée que je vous réponde. Oui, il y en a [des plaintes]. Présentement, il y en a une qui est pendante tout simplement, mais une fois qu’on a dit ça, je ne suis pas certaine que c’est quelque chose qui devrait être étalé sur la place publique par respect pour les employés , a-t-elle dit lors d’un entretien téléphonique.

Quand on parle de ressources humaines, il faut se garder une petite gêne, ce sont des choses qu’on ne veut pas qui soient étalées en respectant les employés. Une citation de :Nathalie Lepage, directrice générale de Centraide Outaouais

Mme Lepage nous a dirigés vers la présidente du conseil d’administration, Murielle Brazeau, qui a elle aussi refusé notre demande d’entrevue.

Dans une discussion d’une dizaine de minutes au téléphone, elle dit ne pas voir de problème avec le climat de travail chez Centraide en ce moment . Elle n’a pas réfuté et n’a pas non plus confirmé les allégations présentées par Radio-Canada.

Mme Brazeau a néanmoins déclaré que le conseil d’administration était au courant des situations qui ont trait aux ressources humaines au sein de l’organisme.

Je peux vous assurer que tous les enjeux qui sont amenés au Conseil d’administration sont traités de façon diligente, responsable et professionnelle. Mais je ne vous donnerai pas d’informations qui traitent de ressources humaines , a-t-elle dit. Durant toute la discussion, Mme Brazeau n’a jamais remis en question le leadership de Mme Lepage.

Vous savez qui je suis, vous avez regardé qui sont les membres de notre conseil d’administration. Vous voyez que nous avons un conseil d’administration très professionnel. Une citation de :Murielle Brazeau, présidente du CA de Centraide Outaouais

Puis, dans un courriel envoyé à Radio-Canada, Mme Brazeau rajoute que le conseil d’administration se rencontre environ huit fois par année et il est informé de tout enjeu d’importance concernant Centraide Outaouais, incluant ceux concernant les ressources humaines .

Un organisme puissant, une directrice bien connue

Centraide Outaouais, dont la mission est de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, brasse de grosses affaires dans la région. Dans ses plus récents états financiers 2020-2021, on peut lire que l’organisme a généré des revenus de 5,1 millions $, dont 3,5 millions provenaient de 15 669 donateurs. L’organisme bénéficie aussi de subventions, de fonds spéciaux notamment en raison de la pandémie de COVID-19.

Ainsi, ce sont 65 000 personnes qui ont bénéficié de la campagne de Centraide Outaouais par l’entremise de 83 organismes communautaires, dans la dernière année.

Depuis 1979, l’organisme a tissé d’étroits liens avec les différents paliers gouvernementaux. Des partenariats avec la Ville de Gatineau et le gouvernement du Canada ont notamment été développés. Par exemple, la campagne de financement en milieu de travail est l’un des moyens phares de l’organisme pour amasser des fonds.

Les locaux de Centraide Outaouais dans le secteur Hull, à Gatineau Photo : Radio-Canada

Questionnées à savoir si l’argent des donateurs avait été utilisé pour payer les frais juridiques et les dommages aux employés avec qui l’organisme s’est entendu hors cour, ni Mme Lepage, ni Mme Brazeau n’ont voulu commenter.

Nathalie Lepage dirige Centraide Outaouais depuis 2012 et œuvre au sein du mouvement Centraide United Way Canada depuis plus de 20 ans. Elle siège depuis près de 10 ans à la Commission Gatineau, Ville en santé, et est membre de plusieurs comités et conseils d’administration, dont le jury de l’Ordre de Gatineau, l’un des prix les plus prestigieux remis par la Municipalité.

En 2017, elle s’est portée candidate à l’élection municipale sous la bannière d’Action Gatineau dans le district de Rivière-Blanche, mais a perdu son pari et a repris ses fonctions chez Centraide Outaouais. En 2008, elle a été candidate du Parti québécois dans la circonscription de Pontiac. Là encore, elle n’avait pas réussi à se faire élire.

Nathalie Lepage lors de l'élection municipale de 2017 à Gatineau Photo : Radio-Canada

À l’été 2020, le député provincial de Chapleau, Mathieu Lévesque, lui a remis la médaille de l’Assemblée nationale pour services rendus à la communauté pour son implication et son engagement communautaire, son sens du devoir, son empathie et sa grande écoute, de même que son dynamisme et son esprit d’équipe .

Or, d’anciens employés de Centraide Outaouais disent ne pas reconnaître leur ancienne gestionnaire dans cette description. Ils la montrent plutôt du doigt pour avoir alimenté un climat de travail qu’ils qualifient de toxique , que plusieurs ont décidé de quitter.

Bon nombre d’employés ont dit avoir pleuré au travail ou en partant du bureau, avoir développé des problèmes d’anxiété, craindre de rentrer au travail le matin, et avoir obtenu un billet du médecin pour un congé de maladie prolongé après avoir été insulté ou rabaissé à répétition par leur patronne.

Lorsque questionnée au sujet du climat de travail dans les bureaux de Centraide Outaouais, Mme Lepage a répété qu’elle voyait la situation d’un autre œil, sans préciser davantage, transmettant l’affaire à la présidente du conseil d’administration.

Pour sa part, Mme Brazeau affirme que l’organisme est en campagne en ce moment, ça va très bien à Centraide Outaouais , qu’il compte sur un groupe de bons employés qui sont loyaux, qui sont dévoués pour la communauté et que la communauté a besoin plus que jamais de fonds .

Les dossiers sont gardés par la CNESST

La CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a décliné de commenter cette affaire puisqu’elle ne peut s’aventurer dans des situations précises comme celle-ci.

Mais par courriel, un conseiller en relations publiques affirme que le fait qu’un dossier soit fermé après une médiation plutôt qu’à la suite d’un jugement devant les tribunaux n’a pas pour effet d’atténuer la gravité d’une situation portée à la connaissance de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail .