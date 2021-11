Malgré la pandémie, Bombardier va de l’avant avec sa nouvelle usine à Toronto

Il s'agit d'un investissement de près de 500 millions de dollars (400 millions de $US), dit Bombardier, qui réitère son engagement à maintenir les 2000 postes à ses installations torontoises.

La nouvelle usine de près de 93 000 mètres carrés, située sur le site de l'aéroport Pearson, doit remplacer les installations de Bombardier à Downsview dans le nord de Toronto, dont la vente avait été annoncée en 2018.

Bombardier assemble des avions d'affaires Global dans la Ville Reine.

Les appareils Global 5500, 6500 et 7500 de Bombardier sont des jets privés luxueux. Photo : La Presse canadienne / Tijana Martin

Le PGG de Bombardier, Éric Martel, dit que la pandémie a rendu la compagnie plus forte, plus centrée sur ses objectifs et plus résiliente .

La demande pour les jets d'affaires est en hausse, ajoute-t-il, particulièrement pour les appareils à grande cabine que nous construirons à Toronto.

Il décrit le Global 7500 comme le fleuron de l'entreprise sur la scène internationale.

Bombardier a vendu ses divisions d'avions commerciaux et de trains en 2020.

L'entreprise dit que sa nouvelle usine d'avions à Toronto sera plus écoénergétique, prévoyant une réduction de 60 % de sa consommation d'énergie et de 50 % de ses émissions de gaz à effet de serre.