Des avis partagés sur le passeport vaccinal électronique de l’Î.-P.-É.

L’application de vérification des codes QRQuick Response pour le laissez-passer vaccinal de l'île était attendue pour la fin du mois d’octobre, mais sa mise au point entraîne quelques retards.

Les propriétaires d’établissements attendent ainsi que l’application de lecture des preuves de vaccination soit lancée dans les prochains jours.

Le restaurant de Pierre El Hajjar, situé à Charlottetown, sera prêt à adopter le système de lecture du code QRQuick Response le 5 novembre. Selon lui, la preuve de vaccination électronique facilitera le contrôle au comptoir.

C’est plus facile pour nous et pour le gouvernement. On peut signaler la présence des clients, et éventuellement, les contacter s’il y a un cas de COVID-19, ça facilite le traçage des contacts.

Une citation de :Pierre El Hajjar, propriétaire du restaurant Gaia