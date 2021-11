Des centaines de syndiqués devant l’Assemblée législative à Fredericton

Le SCFP organise une manifestation devant l’Assemblée législative mardi après-midi, à l'occasion de la rentrée parlementaire. Des centaines de syndiqués ont répondu à l’appel et se sont rassemblés pour dénoncer l’impasse dans les négociations avec le gouvernement provincial.

Plusieurs groupes de grévistes ont marché dans les rues de Fredericton vers midi, en direction de l'Assemblée législative. Des centaines de manifestants sont arrivés par autobus dans la capitale.

Des manifestants se dirigent mardi midi vers l'Assemblée législative à pied et en autobus. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Plus de 20 000 membres du SCFP sont en grève depuis le 29 octobre, après que le gouvernement ait rompu les négociations. La question des salaires est l’un des principaux enjeux; plusieurs sections locales sont sans contrat de travail depuis plusieurs mois, voire même quelques années dans certains cas.

Des manifestations de Moncton sont montés à bord de plusieurs autobus pour se diriger vers Fredericton mardi. Photo : Radio-Canada / Guy R. Leblanc

Dimanche, le gouvernement a mis en lock-out plus de 3000 travailleurs du monde de l’éducation, tels que du personnel de soutien dans les écoles et les districts scolaires, des concierges, des chauffeurs d’autobus, des aides de bibliothèque scolaire et des assistants en éducation.

Parmi eux, plusieurs travailleurs essentiels ont été mis en congé sans solde, dont des assistants en éducation, une décision qui a été renversée lundi soir par la Commission du travail et de l'emploi du Nouveau-Brunswick.

Celle-ci a déclaré que le gouvernement ne pouvait prendre une telle décision.

Un débat d'urgence réclamé

Les manifestants ont décidé de se rendre à l’Assemblée législative mardi pour la rentrée parlementaire. Blaine Higgs a annoncé lundi l’annulation du discours du Trône, ce qui lui permet de prolonger la session parlementaire en cours.

Le député du Parti vert Kevin Arseneau a demandé au président de la chambre d'autoriser un débat d'urgence sur le conflit de travail.

La session parlementaire doit débuter à 13 h.

