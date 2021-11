La première extinction de masse de la vie sur terre expliquée grâce à l’île d’Anticosti

Les scientifiques ont publié les résultats dans un article cette semaine dans la revue Nature Geoscience à la suite de leur recherche sur l’île d’Anticosti.



Le chercheur du département des sciences de la Terre et de l’environnement de l’Université d’Ottawa, André Desrochers, rapporte que l’équipe de scientifiques a mis en lumière cette nouvelle hypothèse sur les raisons de cette première extinction de masse, longtemps attribué au manque d’oxygène dans l’eau de mer.

Ça a permis de faire des découvertes importantes sur le manque d’oxygène, pour mettre en cause que c’est le refroidissement du climat qui est la cause la plus probable de cet évènement d’extinction de masse et de changement climatique , explique André Desrochers.

Un mélange d’oncolites et de coraux dans la Formation de Ellis Bay à l’île d’Anticosti. Photo : Gracieuseté de l'Université d'Ottawa / André Desrochers

Pour les chercheurs la cause de l’extinction massive est un sujet brulant, car comprendre les conditions environnementales qui ont conduit à l’élimination de la majorité des espèces dans le passé pourrait potentiellement nous aider à éviter qu’un évènement similaire se reproduise. Une citation de :André Desrochers, chercheur de l'Université d'Ottawa

André Desrochers estime que l'île d'Anticosti est le meilleur laboratoire pour observer les couches sédimentaires et les fossiles de cette période de la terre. Une raison de plus, selon lui, pour que l'île d'Anticosti soit reconnue comme patrimoine mondial de l'UNESCO.