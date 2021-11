Escalade de la campagne des chargés de cours de l’UQTR pour plus de reconnaissance

Des affiches seront déployées sur les médias sociaux ainsi que dans les abribus, sur des autobus et des panneaux routiers. Des publicités papier et télévisuelles seront aussi diffusées.

La présidente du syndicat, Carole Neill, affirme que le syndicat et l’Université sont en négociation pour le renouvellement de leur convention collective depuis un an et que ça avance à pas de tortue . Le contrat de travail est échu depuis mai 2020.

La reconnaissance est au coeur des revendications des chargés de cours. En octobre, le syndicat a d’ailleurs entamé une campagne d’affichage qui prend aujourd’hui plus d’ampleur.

On a voulu mettre en valeur le travail des chargés de cours, car ils ont de lourdes et importantes responsabilités et on constate que l’Université ignore les chargés de cours et n’en tient nullement compte et même, parfois, les exclus , a expliqué Carol Neill en entrevue à l’émission Toujours le matin.

L’Université n’a pas l’intention de changer de comportement, pourtant les chargés de cours donnent plus de 56% de l’enseignement, mais on ne les considèrent pas à leur juste valeur. Une citation de :Carol Neill, présidente du Syndicat des chargés de cours de l’UQTR

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  En octobre, le Syndicat des chargés de cours de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a entamé une campagne d'affichage afin de sensibiliser la communauté universitaire à leurs enjeux. Photo : Syndicat des chargés de cours, section locale 2661 du SCFP

Comme exemple, elle a expliqué que des chaires d'enseignement ont été mises sur pied et que l’Université aurait décidé qu’un chargé de cours ne peut pas en être titulaire ou cotitulaire.

Elle affirme aussi que les chargés de cours ont beaucoup de difficulté à obtenir un bureau pour préparer leurs cours et rencontrer les étudiants. Elle précise que plusieurs travaillent à la cafétéria. Carole Neill affirme que ça fait 20 ans que l’UQTR répond qu’il n’y a pas beaucoup d’espace à l’Université, une raison qui passe mal, notamment avec la construction d’une nouvelle piscine. Elle affirme aussi que lorsque de nouveaux pavillons sont construits, la direction oublie de prévoir des bureaux pour les chargés de cours.