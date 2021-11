La hausse du prix du lait bien accueillie par les producteurs de l’est ontarien

Le prix du lait et des produits laitiers devrait augmenter le premier février 2022 d’environ 0,06$ le litre et devrait par le fait même atténuer les pertes financières de plusieurs producteurs, dont ceux de l'est ontarien.

Cependant, certains dans l'est ontarien se demandent si cette hausse sera suffisante.

La Commission canadienne du lait (CCL) recommande une augmentation de 8,4 % des prix du lait à la ferme, une hausse importante qui devrait faire croître le coût des produits laitiers sur les tablettes des épiceries au cours de la nouvelle année.

La CCLCommission canadienne du lait a indiqué que l'augmentation des prix devrait être approuvée par les autorités provinciales le mois prochain.

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, le producteur laitier de Moose Creek dans l’est ontarien, Marc Quesnel, soutient que cela fait déjà plusieurs mois que les coûts et les salaires ont augmenté considérablement.

Pour nous, tout a monté comme le restant des consommateurs. La moulée coûte plus cher, les réparations coutent très cher. Faire venir les gens pour réparer nos choses, c'est exponentiel. Une citation de :Marc Quesnel, producteur laitier de l'est ontarien

Il donne comme exemple les cultures qu'il fait pousser pour nourrir son bétail. L’augmentation des prix des semences, engrais et herbicides a représenté une hausse de 150 000 $ cette année.

Le producteur laitier de Moose Creek dans l’est ontarien, Marc Quesnel. Photo : Radio-Canada

Tous les ans, on travaille pour devenir plus efficace, je ne sais pas où on va pouvoir devenir meilleur. Ça prenait minimum ça pour que ça arrive convenablement. Je vais être moins riche à la fin de l’année prochaine qu'une année ordinaire.

Selon lui, tous les agriculteurs souffrent déjà financièrement des coûts des produits, mais aussi de la main-d’œuvre et des salaires qui augmentent encore. Par ailleurs, le gouvernement Ford annoncera mardi que le salaire minimum passera à 15 $ l'heure, dès le 1er janvier 2022.

Tout le monde, on mange la poussière un peu et on essaie de s'ajuster. Ça va prendre quelques années avant que tout se replace. Le prix est toujours relié au coût de production. Cette hausse-là est nécessaire et on parle toujours d'une année de retard en plus , conclut l’agriculteur.

M. Quesnel souhaite une aide gouvernementale dans la forme d'un investissement pour la technologie afin de permettre aux producteurs d’être plus efficaces.

Selon le directeur du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie, Sylvain Charlebois, le prix de détail du lait dans les épiceries pourrait augmenter jusqu'à 10 %.

De leur côté, les prix des produits laitiers comme le beurre, le fromage et le yogourt pourraient progresser jusqu'à 15 %.

Avec des infos de la Presse canadienne