La Ville de Windsor réclame l’abandon du test PCR pour rentrer au pays

Le conseil municipal de Windsor a adopté lundi une motion qui prévoit l'envoi d'une lettre au gouvernement fédéral dans ce sens.

La motion a été présentée par Gary Kaschak, conseiller du quartier 8. Il estime que cette exigence est coûteuse, surtout pour les résidents des villes frontalières qui ont de la famille des deux côtés.

En outre, comme il peut être effectué avant un voyage rapide, il ne tient même pas compte des expositions possibles aux États-Unis, souligne-t-il.

Il affirme que cet abandon est aussi réclamé par plusieurs villes frontalières.

Les résidents de Windsor-Essex et les résidents frontaliers ont déjà fait ce qu'il fallait en se faisant doublement vacciner, et ce sont les seuls qui vont pouvoir traverser la frontière, comme nous le savons. Il y a un tel brassage de familles dans les communautés frontalières que c'est vraiment quelque chose dont nous avons besoin , explique le conseiller municipal.

Plusieurs conseillers ont remis en question la valeur de ce système de test, puisqu'un individu peut se faire dépister au Canada avant de franchir la frontière et utiliser le résultat pour revenir au pays. Il ne tient donc pas compte des expositions possibles aux États-Unis.

Vous pourriez vous retrouver avec 500 personnes ou 50 000 personnes au cours de ces journées , note M. Kaschak.

Le conseiller du quartier 9, Kieran McKenzie, n'a pas appuyé la motion, invoquant des questions de sécurité et souhaitant obtenir le point de vue des responsables de la santé sur l'idée d'abandonner l'exigence du test.

Pas de test pour entrer aux États-Unis

Les voyageurs entièrement vaccinés qui entrent aux États-Unis par voie terrestre depuis le Canada n'auront par contre besoin de présenter aucun résultat de test, selon un membre du Congrès américain.

Le représentant Brian Higgins, un démocrate de l'État de New York qui copréside le Caucus des États frontaliers du Nord, a déclaré dans un communiqué samedi que le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis avait confirmé à son bureau qu'un tel test ne sera pas nécessaire.

La veille, le ministère américain de la Sécurité intérieure indiquait dans une déclaration que les voyageurs entrant dans le pays par voie terrestre via la frontière nord devaient être prêts à fournir une preuve de vaccination et à attester verbalement de la raison de leur voyage et de leur statut vaccinal lors d'une inspection à la frontière .

Le communiqué ne mentionne pas l'exigence d'un test de dépistage négatif.

Cette règle ne s'applique par contre pas à ceux qui se rendent aux États-Unis par avion qui doivent toujours présenter le résultat d'un test négatif à la COVID-19 pour pénétrer en sol américain. Les autorités acceptent toutefois les tests antigéniques, qui sont moins chers et plus rapides.

