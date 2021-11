Trois autres journées de grève dans les CPE de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Les parents d'enfants qui fréquentent un Centre de petite enfance (CPE) dans la région doivent se trouver des alternatives les 2, 3 et 4 novembre. Les travailleurs d’une vingtaine de garderies sont en grève durant ces trois jours.

Le salaire des éducatrices ainsi que leurs conditions de travail sont au coeur de cette négociation. Par voie de communiqué, le Conseil central du Coeur du Québec demande l’amélioration de leurs conditions de travail, afin de résoudre les graves problèmes d’attraction et de rétention du personnel qui menacent la pérennité du réseau des CPE .

Québec souhaite notamment que plus d'éducatrices travaillent 40 heures par semaine, alors que la norme est plutôt de 32 à 36 heures. À la mi-octobre, le gouvernement a d'ailleurs proposé une augmentation de salaire allant jusqu'à 17 % afin d'inciter les employés à faire de plus longues semaine de travail.

Les éducatrices en grève dans la région font partie des 11 000 travailleuses et travailleurs Fédération de la santé et des services sociaux qui sont en grève cette semaine.

Le syndicat affilié à la CSNConfédération des syndicats nationaux précise que ce nouveau débrayage fait partie d’un mandat de 10 jours de grève adopté plus tôt cet automne dans le cadre des négociations entourant le renouvellement de leurs conventions collectives . Après ces trois journées de grève, le syndicat aura la possibilité d'en déclencher quatre autres.

Des manifestations auront lieu devant les CPECentre de la petite enfance touchés par la grève entre 8 h et 15 h. Jeudi, des rassemblements sont aussi prévus de 11 h à 13 h devant les bureaux de différents élus de la Coalition avenir Québec (CAQ), notamment celui de la présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain, Sonia LeBel et de la députée de Laviolette–Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif.