Santé publique Ottawa présente un plan pour vacciner les enfants de 5 à 11 ans

SPOSanté publique Ottawa a déclaré qu'il calculait qu'environ 70 000 enfants vont devenir admissibles à ce vaccin dans les semaines à venir.

Lors d'une réunion du conseil d'administration de SPOSanté publique Ottawa lundi soir, la médecin-hygiéniste, la Dre Vera Etches, a déclaré qu'il devrait y avoir suffisamment de doses pour vacciner de façon rapide tous les résidents de ce groupe d'âge.

Selon elle, l'objectif est de vacciner 90 % de cette population.

Les épidémies que nous détectons sont principalement détectées dans les écoles , a déclaré la Dre Etches, précisant que près de la moitié des cas positifs actuels de la ville sont des enfants d'âge scolaire.

Les parents pourront prendre des rendez-vous via le système de réservation provincial. Le personnel de SPOSanté publique Ottawa a déclaré qu'il travaillait avec le gouvernement de l'Ontario pour rendre le site plus convivial et pour permettre aux familles avec plusieurs enfants de prendre rendez-vous ensemble.

Des cliniques de vaccination seront disponibles dans les écoles, dans toute la communauté et dans les pharmacies. Le plan est également de rendre disponibles ces cliniques sur des heures prolongées pour accueillir les familles. Un calendrier des cliniques sera révélé dans les prochaines semaines.

Ce sera une campagne de vaccination 7 jours sur 7 dès que la province donnera ses directives.

SPOSanté publique Ottawa a déclaré qu'il dispose d'un certain nombre d'infirmières expérimentées et d'un liquide anesthésiant pour aider les enfants qui peuvent avoir peur des aiguilles.

Résoudre l'hésitation à la vaccination contre le COVID-19

Toute décision de rendre obligatoire le vaccin contre la COVID-19 à l'école incomberait à la province, selon la Dre Etches, mais elle a déclaré qu'elle était optimiste que la plupart des familles feront volontairement vacciner leurs enfants.

Il est vrai que la plupart des enfants ne connaîtront pas de conséquences graves de la COVID 19, mais certains pourraient se retrouver à l’hôpital et la vaccination diminue le risque de conséquences graves , a déclaré la Dre Etches.

La Dre Vera Etches, médecin en chef de Santé publique Ottawa (SPO). Photo : Radio-Canada

Lorsque les enfants sont moins susceptibles de transmettre la COVID-19 parce qu'ils sont vaccinés, ils sont aidés indirectement par les avantages qui découlent du maintien de la COVID-19 dans la communauté.

La Dre Etches a déclaré que la vaccination des enfants aiderait à garder les écoles ouvertes en réduisant le risque de transmission et, par extension, permettra aussi aux parents de continuer à travailler et aux jeunes de continuer à participer aux activités parascolaires.

SPOSanté publique Ottawa a déclaré vouloir déployer du matériel informatif dans les écoles et que des sessions d’information seront organisées pour répondre aux questions des parents.

Avec les informations de Nicole Williams et Benjamin Vachet