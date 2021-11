Des travailleurs essentiels en congé sans solde obtiennent gain de cause

Les élèves dans la province suivent leurs cours en ligne pour la durée de la grève des membres du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique .

Le gouvernement a mis en congé sans solde de nombreux travailleurs essentiels, dont les aide-enseignants, jusqu'au rétablissement de l'apprentissage sur place dans les écoles.

Le gouvernement Higgs a justifié cette mesure par le fait qu’ils n'ont aucune tâche à effectuer étant donné que les districts scolaires sont passés à l'apprentissage à domicile.

Dans une note envoyée à ses membres lundi soir, la section 2745 du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique explique qu’elle a contesté la décision du gouvernement devant la Commission. Celle-ci a déclaré que le gouvernement ne pouvait prendre une telle décision et a ordonné qu’il cesse de faire cela.

Le SCFPSyndicat canadien de la fonction publique ajoute que les travailleurs essentiels peuvent reprendre leur travail à compter de mardi selon leur horaire habituel.

Le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, demande toutefois à ces travailleurs de ne pas retourner à l’école. Il explique qu’aucun concierge ne nettoie les écoles en raison de la grève et il rappelle qu’elles doivent être soigneusement nettoyées durant cette pandémie.

La décision était qu’ils peuvent retourner, mais on n’a pas l'habileté de les accepter dans les écoles pour les raisons que les concierges sont encore pleinement en grève, et en temps de COVID-19 [...] on a besoin d’avoir plus de nettoyage que d’habitude , affirme Dominic Cardy, durant une entrevue accordée mardi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Le ministre ajoute que ces travailleurs essentiels sont payés même s’ils ne peuvent se présenter à l’école.

On va faire une analyse ce matin s’il y a des membres de l’équipe qu’on peut inclure dans la formation à distance. Dans les écoles, ce serait préliminaire, mais pour le moment il n’y a rien qui a vraiment changé depuis hier, sauf pour les employés individuels qui ont maintenant une certaine paie sur leur salaire , indique Dominic Cardy.

