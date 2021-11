Les candidatures jeunes bien présentes en Gaspésie

À l'échelle du Québec, ces élections sont celles où les candidats âgés de 34 ans et moins sont les plus nombreux. Ils représentent 9,5 % du total des candidatures, comparativement à 8,7 % en 2017.

Ce chiffre reste toutefois en deçà des 25,3 % que ce groupe d'âge représente dans la population en âge de voter en 2021.

À New Carlisle et à Percé, ce sont un quart des candidats, - respectivement 4 sur 16 et 3 sur 12 - qui sont âgés de moins de 34 ans.

À Cap-Chat, la présence de ces candidats est aussi très au-dessus de la moyenne. Sur les 15 candidats, tous postes confondus, trois ont moins de 34 ans.

À Bonaventure, deux candidats sur six le sont. À Sainte-Anne-des-Monts, deux candidats au poste de conseiller sur les dix sont âgés de moins de 34 ans.

À l'inverse, d'autres municipalités se débarquent par leur manque de candidatures jeunes. À Chandler, seulement un candidat sur les 19 qui se présentent aux différents postes est âgé de 34 ans et moins.

Saluer l'implication des jeunes

Le président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Gaspé, Daniel Côté, salue l'implication politique des jeunes candidats qui se présentent aux élections municipales.

Selon lui, la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine se trouve dans la moyenne provinciale au niveau des candidats et des élus qui ont moins de 35 ans, soit environ 10 %.

Daniel Côté a été réélu sans opposition à la mairie de Gaspé. Photo : Twitter/@DanielCoteGaspe

Sans vouloir mettre mon nez dans les campagnes électorales actuelles, je constate qu’il y a quand même pas mal de jeunes impliqués dans la région Gaspésie Les-Îles , dit Daniel Côté.

Il prend pour exemple les quatre candidatures de 40 ans et moins pour des postes de conseillers à la municipalité de Gaspé.

De son côté, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ( MAMHMinistère des Affaires municipales et de l'Habitation ) a mis en place plusieurs outils pour inciter les citoyens à présenter leurs candidatures.

Toutefois, une seule une initiative visait particulièrement les jeunes soit la campagne de communication intitulée Je me présente, visant à encourager un plus grand nombre de candidatures, particulièrement chez les femmes et les jeunes , selon la description qu'en fait le MAMHministère des Affaires municipales et de l'Habitation .

Concilier travail, politique et famille

Au Québec, 8,3 % des élus municipaux élus en 2017 étaient âgés de moins de 35 ans, alors que cette classe d'âge représentait 26 % de la population.

Daniel Côté explique la sous-représentation des moins de 35 ans parmi les élus municipaux, entre autres, par la conciliation entre le travail, la fonction politique et la famille.

Dans cet âge-là souvent, on fonde des familles, donc la conciliation travail, fonction politique et famille n’est pas évidente. Ce sont des fonctions qui nous occupent pratiquement à temps plein, mais avec des salaires de temps très partiel, donc ça prend un autre job pour faire vivre notre famille.

Travail, fonction politique et famille, ce n'est pas évident pour tout le monde. Ça prend énormément de discipline et énormément de sacrifices. Une citation de :Daniel Côté, président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Gaspé

Un faible taux de participation

Celui-ci note toutefois que le taux de participation moyen aux élections municipales est plutôt faible, aux alentours de 45 %, et que celui de la tranche d’âge des 18 ans à 35 ans est encore plus bas.

Moins de 25 % des jeunes de moins de 35 ans votent aux élections municipales.

Cette situation s'explique selon lui par la méconnaissance des nouvelles responsabilités qu’ont acquises les municipalités au cours des dernières années, notamment en ce qui a trait à l’amélioration de la qualité de vie des résidents. Tout ce qu’on offre en matière de services à la population en loisir, en culture, en sport, en plein air et en développement économique n’est peut-être pas assez bien saisi ou encore tenu pour acquis , raisonne-t-il.

Selon lui, les municipalités sont encore trop associées aux responsabilités traditionnelles, telles que les services d’aqueduc et d'égout, l’entretien des routes et le ramassage des matières résiduelles.

Ce sont des sujets qui sont très importants, mais qui ne sont pas très sexy pour attirer des gens vers la politique municipale. Une citation de :Daniel Côté, président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Gaspé

Les électeurs sont appelés à élire leurs élus municipaux dimanche.