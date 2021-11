Mesures sanitaires : une paroisse de l’est ontarien annule deux concerts en décembre

Après discussions avec le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO), le conseil d'administration de la Paroisse St-Jacques d'Embrun doit renoncer à ses deux concerts prévus lors de la période des Fêtes.

Ces deux spectacles avaient comme objectif de financer des projets de rénovations et d'entretien de l'église.

Le 9 octobre dernier, l’Ontario a levé les restrictions sur la capacité d’accueil dans plusieurs installations où la preuve vaccinale est exigée, dont les salles de spectacles et les installations sportives qui accueillent des spectateurs. Il en va de même pour les lieux de culte qui exigent une preuve de vaccination depuis le 25 octobre.

Le président de la Paroisse St-Jacques d’Embrun, Laurier Lemieux, indique que le spectacle de Tocadéo venait le 6 décembre , mais qu’en raison de nouvelles mesures sanitaires dont l’entrée en vigueur est prévue à la mi-novembre, ça ne nous laissait pas assez de temps pour vendre des billets .

Laurier Lemieux, président de la paroisse St-Jacques d'Embrun Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Le bureau de santé nous demande de mettre une personne d'une même adresse civique par banc. Mais je veux dire, on parle de faire une levée de fonds, pas une levée de déficit , lance Laurier Lemieux.

Après avoir calculé et évalué leurs options, son groupe et lui ont ainsi décidé de reporter à l’année prochaine les deux concerts en question.

Le curé de la paroisse, Michel Pommainville, affirme que c'est décevant, évidemment, oui en raison de tous les efforts qui avaient déjà été investis dans l’organisation de ces événements.

Le curé de la paroisse St-Jacques d'Embrun, Michel Pommainville Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Mais il souhaite que la paroisse fasse partie de la solution et non du problème. On ne veut pas que la pandémie se répande de nouveau , dit-il.

Une grande déception et des questions

Ce report des deux spectacles est une grande déception pour le comité organisateur, qui avait déjà bien amorcé le travail de mise en marché, d’autant plus que certains auraient aimé quelques précisions, surtout dans le contexte des mesures sanitaires en place en Ontario.

Toutes les églises de la région, on est un peu dans le néant. Il y a des arénas qui sont [remplies] à pleine capacité, mais nous, les églises, on fonctionne encore aux deux bancs , affirme le président de la Paroisse St-Jacques d'Embrun, Laurier Lemieux.

L'intérieur de la paroisse St-Jacques d'Embrun Photo : Radio-Canada / Christian Milette

C'est très difficile à comprendre, parce qu’au niveau des salles de spectacles, c’est ouvert à 100 %, mais nous, dans les églises, on dirait qu’on met des freins davantage , estime le curé de la paroisse.

Le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario n’a pas commenté le sujet, lundi.

Invitée à se prononcer sur de telles mesures sanitaires lors d’un point de presse, la médecin chef en santé publique de Santé publique Ottawa, la Dre Vera Etches, souligne que, bien que la capacité d’accueil soit augmentée dans certains établissements, comme les restaurants et les gyms, le contexte est tout autre pour les lieux de culte.

C’est une situation où il y a des personnes plus vulnérables, sans immunisation, donc c’est un aspect différent , explique-t-elle.

Avec les informations de Christian Millette et Benjamin Vachet