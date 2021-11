80 % des Albertains admissibles sont doublement vaccinés contre la COVID-19

En 3 jours, la province a enregistré 1210 nouvelles infections au virus causant la COVID-19 et 18 nouveaux décès.

Les autorités sanitaires ont rapporté 533 cas vendredi, 335 samedi, et 342 dimanche.

Le nombre de cas actifs est désormais de 7580. Parmi les malades, 689 sont hospitalisés, dont 157 aux soins intensifs.

Lundi, le gouvernement albertain a annoncé que plus de 80,3 % des Albertains de 12 ans et plus ont reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19. C'est environ 68,3 % de la population.

C’est une excellente nouvelle que nous avons franchi ce cap et cela nous aidera aussi à réduire la pression sur notre réseau de santé dans le futur , a déclaré le premier ministre, Jason Kenney, par communiqué.

La médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, la Dre Deena Hinshaw, s’en est également réjouie, mais a aussi souligné qu'il y avait encore des efforts à faire, alors que la couverture vaccinale de l'Alberta demeure sous la moyenne nationale.

Nous continuons de voir le nombre de cas de COVID-19 et d’hospitalisations décliner, mais cette tendance pourrait rapidement s’inverser si nous ne sommes pas prudents , a-t-elle dit.

En date du 23 octobre, le pourcentage de Canadiens de 12 ans et plus doublement vaccinés était de 83,66 %.

Une tendance positive, mais fragile

Même si les récentes données montrent que la situation sanitaire s'améliore en Alberta, le professeur en maladies infectieuses de l’Université de Calgary Craig Jenne estime aussi qu'il faut éviter de crier victoire trop vite.

Nous n’avons pas de marge d’erreur tant que nous avons un nombre d’hospitalisations si ridiculement élevé. On pourrait de nouveau dépasser la capacité maximale [de nos soins intensifs] en un rien de temps , dit-il.

Services de Santé Alberta a commencé à redistribuer une partie des ressources et du personnel supplémentaires qu’elle avait déployés aux soins intensifs vers d’autres départements.

L’agence assure cependant qu’elle pourrait rapidement les y ramener si le nombre d’hospitalisations recommence à augmenter.

Des 307 lits présentement disponibles en soins intensifs, 247 sont occupés. Environ deux tiers de ces patients sont atteints de la COVID-19.

Les soins intensifs fonctionnent donc à environ 80 % de leur capacité, mais 143 % de leur capacité prépandémique.

Par ailleurs, les neuf infirmières militaires qui étaient déployées à l’Hôpital Royal Alexandra d’Edmonton depuis le 4 octobre sont reparties. Leur affectation a pris fin le 31 octobre, comme prévu.