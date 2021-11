Les restaurateurs se préparent pour la période des Fêtes

De nouveaux assouplissements entrent en vigueur à compter du 1er novembre pour les restaurants du Québec. Avec l’abandon d’une limite du nombre de clients, le restaurant Brasier 1908 à Trois-Rivières pourra ajouter une dizaine de tables et ainsi ouvrir une journée de plus par semaine.

Il y a toute cette effervescence-là qui entre dans les différents restaurants. Beaucoup plus simple pour nous, beaucoup plus plaisant , affirme le propriétaire du restaurant, Yves Beaudoin, en entrevue à l’émission En direct.

Il ajoute que plusieurs groupes commencent à faire des réservations pour les mois de novembre et décembre. Le restaurateur explique que la seule limite à respecter est de 10 personnes par table.

On est confiant que le temps des Fêtes va ressembler drôlement à ce qu’on a connu en 2019. Nous, on a décidé qu’on faisait notre 31 décembre avec un groupe musical et un party du Nouvel An , ajoute-t-il.

Si le nombre de clients n’a pas encore atteint celui d’avant la pandémie, Yves Beaudoin estime qu’il y a une augmentation stable et encourageante. Notre mois de novembre sera le mois le plus occupé de l’année , dit-il.