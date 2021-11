REM : plongeon dans le chantier souterrain de la station McGill College à Montréal

En apparence, c'est un chantier parmi d'autres, mais derrière les clôtures sous l'avenue McGill College, entre la Place Ville Marie et le campus de l'Université McGill, on fait un véritable plongeon dans les entrailles de la métropole où prend forme la nouvelle station du futur REMRéseau express métropolitain .

C'est une station hyper stratégique pour le REMRéseau express métropolitain , explique Jean-Vincent Lacroix, directeur des relations médias au REMRéseau express métropolitain .

À terme, elle [la station] va être à l'épicentre de Montréal, donc ça va vraiment venir faciliter des accès qui, par le passé, se faisaient beaucoup dans l'axe est-ouest avec la ligne verte du métro. Une citation de :Jean-Vincent Lacroix, directeur des relations médias au REM

Ça va être très facile de circuler de la station du REMRéseau express métropolitain à la ligne verte, lance de son côté Christian Ducharme, vice-président ingénierie chez CDPQ Infra. En plus, on a accès aussi directement au réseau souterrain de Montréal.

On pourra circuler de la gare Centrale à la station Canora, à l'entrée du tunnel Mont-Royal, au coeur du quartier Glenmount. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Au nord de la station, par le tunnel Mont-Royal, il ne vous faudra que trois minutes de train pour vous retrouver à l'Université de Montréal. Creusée dans le roc, cette partie du tunnel centenaire est encore très solide, contrairement à un tronçon de 200 mètres entre le sud de la station et la gare Centrale.

Le mur central avait subi l'effet du temps, mais surtout l'effet du sel de déglaçage qui est utilisé en surface , précise Jean-Vincent Lacroix.

L'enjeu était de venir renforcer tout en limitant les impacts à la surface. Il faut comprendre que la technique de renforcement aurait pu largement impacter la rue Sainte-Catherine. Une citation de :Jean-Vincent Lacroix, directeur des relations médias au REM

Par endroits, il a fallu recourir à une technique innovante pour renforcer les murs. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Pour minimiser les impacts de ces travaux sur des artères névralgiques du centre-ville, il a fallu innover.

On a retenu la solution qui est assez innovante au Québec, on l'a appelée la voûte parapluie, c'est une solution qui nous permet d'intervenir par en dessous. Une citation de :Christian Ducharme, vice-président ingénierie chez CDPQ Infra

Après avoir stabilisé l'ancienne structure, on est en train de construire une nouvelle voûte, mètre par mètre.

On a installé des arches en acier […] appuyées sur le roc de part et d'autre du tunnel […] puis on vient projeter du béton entre chacune des arches , poursuit M. Ducharme.

Le tronçon central du REMRéseau express métropolitain , de la gare Centrale jusqu'à la station Du Ruisseau, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, devrait ouvrir comme prévu à l'automne 2023. La Caisse de dépôt et placement n'a pas encore dit à combien se chiffreront les dépassements de coûts liés aux imprévus dans le tunnel Mont-Royal.

Tout porte à croire que la facture totale du projet, déjà passée de 6,3 à 6,9 milliards de dollars, dépassera les 7 milliards de dollars.

D'après le reportage de Jean-Sébastien Cloutier