L’École De la Pulperie ferme en raison d’une possible présence d’amiante

L’École primaire De la Pulperie située à Chicoutimi doit temporairement fermer ses portes en raison de la présence possible de fibres d’amiante qui auraient été détectées à l’intérieur de l’établissement scolaire, a annoncé le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, lundi soir.

Une analyse ponctuelle aurait révélé la présence de particules d’amiante dans une partie de l’école, indique le communiqué transmis lundi en soirée.

Les parents ont été avisés par téléphone que leurs enfants devaient demeurer à la maison à tout le moins pour la journée de mardi. Le service de garde sera également interrompu. Élèves et enseignants ne pourront retourner en classe tant que les résultats des tests de qualité de l’air commandés par le centre de services ne seront pas connus. Le ministère de l’Éducation a été mis au courant.

Dès que la direction générale a été avisée de la situation, des mesures préventives ont été prises pour assurer la sécurité des quelques 350 élèves et 40 membres du personnel de cet établissement. Une vérification et un nettoyage des lieux avec le matériel de sécurité approprié ont déjà été réalisés et des tests de la qualité de l’air de l’ensemble de l’établissement seront réalisés dès demain (le mardi 2 novembre) , a expliqué la conseillère en communication au CSS des Rives-du-Saguenay, Claudie Fortin, par voie de communiqué.

Les parents seront informés de la suite des choses dans ce dossier par courriel. Il s’agit d’une situation exceptionnelle qui est prise en charge et nous agissons avec prudence en attendant de valider que l’environnement est sécuritaire pour tous , a mentionné la directrice générale du centre de service, Chantale Cyr, dans le document transmis aux médias.

L’établissement de la rue Comeau, dans le quartier Saint-Paul, avait été récemment rénové.

Risques pour la santé

Les risques pour la santé associés à l’amiante sont connus depuis plusieurs années. Une personne exposée à des fibres d’amiante dans l’air peut développer des formes de cancer et d’autres maladies pulmonaires, précise Santé Canada sur son site Internet.

Depuis 2013, un règlement sur la gestion de l’amiante adopté par le gouvernement du Québec oblige les employeurs à dresser et à maintenir un registre des matériaux et des produits contenant de l’amiante dans les lieux qu'ils occupent.

Dans les derniers mois, des travaux ont été effectués à l’école primaire de L’Ascension-de-Notre-Seigneur, au Lac-Saint-Jean, pour retirer l’amiante présente dans ses murs.

Avant 1990, elle servait principalement à isoler les maisons et les bâtiments contre le feu et le froid. L’utilisation, l’importation et l’exportation de l’amiante sont interdits au Canada depuis décembre 2018.