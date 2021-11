Le salaire minimum passera à 15 $ l’heure dès janvier en Ontario

L’information, d’abord rapportée par le Toronto Star, a été confirmée par deux sources haut placées au sein du gouvernement ontarien à Radio-Canada.

Ces sources confirment que l'Ontario portera également à 15 $ l'heure le salaire minimum des employés des bars et des restaurants ayant un permis d'alcool, qui est actuellement fixé à12,55 $ l'heure, en plus des pourboires.

Après janvier, le salaire horaire pour tous les travailleurs augmentera au taux d'inflation chaque année, au mois d'octobre. Doug Ford et ses ministres des Finances et du Travail, Peter Bethlenfalvy et Monte McNaughton, doivent tenir un point de presse mardi à Milton, près de Toronto, pour dévoiler plus de détails.

L'annonce survient deux jours avant l'énoncé économique de novembre, le mini-budget du gouvernement, qui sera présenté jeudi.

C'est une volte-face pour Doug Ford, qui avait annulé, peu après son arrivée au pouvoir en 2018, une augmentation de 15$ l'heure annoncée par l'ancien gouvernement libéral de Kathleen Wynne.

Le gouvernement Ford a gelé le salaire horaire minimum à 14 $, abrogeant une loi qui l'aurait poussé à 15 $ l’automne venu. À l'époque, Doug Ford avait défendu sa décision en déclarant qu'elle favoriserait les investissements en l'Ontario.

La plus récente augmentation, au début d'octobre, avait porté le salaire minimum à 14,35 $, soit une hausse de 10 cents. La Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires fixe les conditions de cette augmentation, qui est liée à l'indice des prix à la consommation de l'Ontario de 2020.

Lundi à Queen's Park, les partis d'opposition avaient justement accusé le gouvernement ontarien de laxisme dans ce dossier. Selon le NPD, les travailleurs touchés par la mesure auraient gagné 5 300 $ de plus jusqu'à aujourd'hui si Doug Ford n'avait pas annulé l'augmentation du salaire minimum.

Les dernières données sur le sujet de Statistique Canada révèlent qu'environ 500 000 travailleurs en Ontario gagnent l'équivalent ou moins que le salaire minimum.

Selon un rapport du Bureau de la responsabilité financière de l'Ontario de 2017, l'augmentation du salaire minimum à 15 $ l’heure fera considérablement augmenter le nombre de travailleurs qui touchent le salaire minimum, pour atteindre 1,6 million de travailleurs.