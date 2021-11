Déménagement de la SAQ Dépôt : une vocation régionale, selon Simon-Olivier Côté

Le président de la commission d'Aménagement du territoire, génie et urbanisme (CAGU) de Saguenay, Simon-Olivier Côté, explique en partie l'autorisation de déménager la SAQ Dépôt sur les terrains du complexe de l'Axe par la vocation régionale de ce type de commerce.

Les élus de Saguenay ont récemment accepté de modifier le règlement de zonage ce qui permettra à la SAQ Dépôt de s'installer sur les terrains du centre médical multidisciplinaire situé sur le boulevard du Royaume, en face du Costco.

La succursale se trouve présentement près de l'ancienne épicerie Corneau et Cantin sur le boulevard Talbot.

Selon Simon-Olivier Côté, la Ville dispose d'un règlement pour garder les SAQ au centre-ville, mais il ne s'appliquait pas dans ce cas-ci.

Tu ne vas pas là pour t'acheter une bouteille de vin à cause que tu t'en vas souper chez ton ami ou que tu reviens du travail. Tu vas là, comme quand tu t'en vas au Costco, une fois par mois. C'est un endroit que tu ne fréquentes pas nécessairement très régulièrement et qui a une grande surface et qui a un usage plutôt régional que vraiment local , a expliqué en entrevue lundi le conseiller qui ne sollicite pas de nouveau mandat.

Le nouvel emplacement est situé à environ 850 mètres de l'autoroute 70 et l'actuel est à environ 1,3 km du même endroit.

Simon-Olivier Côté a confiance que le départ de la SAQ Dépôt de son site actuel sera rapidement comblé alors que la Coop quincaillerie Nutrinor s'installera dans l'ancien Corneau et Cantin.

La succursale SAQ Sélection, elle aussi sur le boulevard Talbot près des anciens locaux du journal Le Quotidien, est présentement transférée au centre commercial Place du Saguenay en raison de travaux de rénovation.