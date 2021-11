Klô Pelgag domine le Gala de l’industrie de l’ADISQ

Avec son album Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et le concert virtuel VIVRE : Le Spectacle spectral , Klô Pelgag a gagné les prix des arrangements (avec Owen Pallett), de la mise en scène et scénographie (Laurence Baz Morais), de la prise de son et mixage (Sylvain Deschamps, Pierre Girard), de la réalisation de disque (avec Sylvain Deschamps), du script de l’année, de la sonorisation de l’année (Pierre Girard, Rami Renno) et la pochette de l’année (Julien Hébert, David Beauchemin, Marc-Étienne Mongrain, Florence Obrecht).

Klô Pelgag menait le bal avec un total de 16 nominations. En plus d’être en lice pour huit prix techniques remis lundi soir, elle pourrait mettre la main sur huit autres prix artistiques, dont ceux de l’auteure ou compositrice de l’année, de l’interprète de l’année et du spectacle francophone de l’année.

Solange Drouin a quitté son poste après avoir travaillé 29 ans au sein de l’association qui fait la promotion de l’industrie musicale québécoise. Photo : ADISQ

Cette année, un Félix hommage a été attribué à Solange Drouin, vice-présidente aux affaires publiques et directrice générale de l’ADISQ, qui a quitté son poste en juin dernier après 29 ans.

L’ADISQ a aussi remis la bourse découverte Bell Média d’une valeur de 10 000 $ à la formation Comment Debord. Ce prix récompense un artiste qui a le plus rayonné sur les ondes de la radio au Québec.

La série Les beaux malaises 2.0 avec Martin Matte et Julie Le Breton a remporté le Félix de l’émission de l’année en humour.

La remise de prix s’étale sur trois soirées. Outre Gala de l’industrie, le Premier Gala se déroulera le 3 novembre et sera animé par Pierre Lapointe. Quant au Gala de l’ADISQ, il sera présenté le 7 novembre par Louis-José Houde pour la seizième année consécutive.