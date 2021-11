Des exemptions de vaccination pour les voyages dans des collectivités du Grand Nord

Depuis le 30 octobre, il est devenu obligatoire au pays d’être pleinement vacciné pour prendre l'avion, que ce soit pour les voyages domestiques ou internationaux.

Les exemptions annoncées pour les 201 communautés isolées du Canada, dont le Grand Nord, s’appliquent, entre autres, aux voyages pour des raisons médicales, de garde d’enfants, d’éducation, de ravitaillement essentiel, par exemple de la nourriture, ou la négociation de traités autochtones en fonction de certaines conditions.

Ainsi, il est possible pour ces résidents non vaccinés de quitter leur communauté par avion. Au retour, un test négatif de dépistage de la COVID-19 sera exigé et jugé valide pour une durée de 72 heures.

Les voyageurs qui viennent de terminer une quarantaine de 14 jours n’auront pas à se soumettre à un test de dépistage.

Ce sont les lignes aériennes à destination des petites localités qui se chargeront des tests moléculaires dans les principaux aéroports régionaux, tels que Whitehorse, Yellowknife et Iqaluit dans les territoires.

Les voyageurs qui obtiennent un résultat positif ne pourront pas monter à bord de l’appareil.

Les règles annoncées par Ottawa soulignent toutefois que ceux qui voyagent sous le Programme des services de santé non assurés pour les Premières Nations et les Inuits et qui obtiennent un résultat positif au test de dépistage verront leurs frais d’auto-isolement couverts par le programme.

Des règles appelées à se resserrer

Le sous-ministre du Développement économique et du Transport du Nunavut, Jimi Onalik, explique que toutes collectivités devraient être munies de tests de dépistage moléculaire d’ici le 1er décembre.

Ainsi, tous les voyageurs qui n’ont pas été vaccinés devront subir un test de dépistage pour voyager. Le fonctionnaire souligne toutefois que les règles entourant le voyage aérien continueront de se resserrer.

La voie à suivre est assez simple pour ceux qui sont vaccinés. Mais si vous n’êtes pas vaccinés, ce sera de plus en plus difficile de voyager. Une citation de :Jimi Onalik, sous-ministre du Développement économique et du Transport du Nunavut

Le sous-ministre rappelle, par ailleurs, qu'une preuve de vaccination sous la forme d’un code QR ou de la carte obtenue par les services de santé est requise que ce soit pour l’embarquement ou pour profiter des services publics du sud du pays.

La lettre qui vous permet d’entrer au Nunavut en tant que voyageur vacciné ne sera pas suffisante comme preuve de vaccination, a expliqué M. Onalik.

Le Nunavut exige par ailleurs toujours la quarantaine de 14 jours dans un hôtel pour pouvoir entrer au Nunavut.

D'après les informations de Jane George