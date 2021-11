Les promesses des candidats à la mairie de Shawinigan

Les données colligées ont été tirées des communiqués reçus ainsi que des sites Internet des candidats.

VITALITÉ ÉCONOMIQUE

Michel Angers : Le maire sortant souhaite implanter une zone d’innovation pour développer le secteur de l’électrification des transports. S’il est réélu, il veut aussi investir dans le secteur de la cryptomonnaie en plus de développer le parc industriel à grand gabarit. Il vise aussi à travailler avec les entreprises existantes pour les aider à prendre de l’expansion.

Claude Cournoyer : S’il est élu, cet ancien vérificateur général aimerait mettre sur pied un organisme comme Commerce Sherbrooke dont l’objectif est d’aider au développement économique de la Ville. Mettre en valeur les attraits touristiques sur le territoire à l’aide d’une publicité, afin de générer des retombées économiques est aussi l’un de ses engagements.

Luc Trudel : Le candidat veut développer l’innovation industrielle et le tourisme. Il souhaite aussi dynamiser le centre-ville et modifier le zonage du site de l’ancienne usine Laurentides pour lui assurer une vocation récréotouristique et/ou résidentielle. Développer l’offre agrotouristique en mettant sur pied un incubateur agroalimentaire dans le secteur Sainte-Flore est aussi dans ses priorités.

POLITIQUES SOCIALES

Michel Angers : Il souhaite créer un fonds de soutien financier pour les projets d’économie sociale, accorder la gratuité du transport en commun aux personnes à faible revenu et mettre en œuvre de nouveaux plans d’action en développement social ainsi que pour les ainés.

Claude Cournoyer : Le candidat veut évaluer la possibilité d’offrir la gratuité ou un tarif réduit pour le transport en commun aux personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes à faible revenu. Il songe aussi à l’idée d’avoir des arrêts d’autobus sur la 5e avenue de la Pointe.

Luc Trudel : La lutte à la pauvreté, le développement des jeunes, des familles et du capital humain sont des priorités pour l’ancien député. Il veut notamment assurer le développement du potentiel des jeunes du territoire.

FINANCES ET VIE MUNICIPALE

Michel Angers : Il souhaite assurer le maintien des services aux citoyens tout en assurant une fiscalité municipale responsable. Pour ce faire, il compte profiter au maximum des programmes gouvernementaux pour réhabiliter les infrastructures municipales. Il promet une gestion de la dette et des taxes de manière responsable et transparente.

Claude Cournoyer : Il promet de diminuer les dépenses de 2 % lors du budget de 2023 et de limiter l’augmentation des dépenses à la moitié de l’indice d’inflation de l’année précédente, pourvu que l'inflation ne dépasse pas 6 %. Le candidat souhaite décréter un moratoire sur toutes les missions à l’étranger de la Ville. Il aimerait, de plus, instaurer des assemblées de districts. Il propose aussi de rebaptiser le nom de la salle du conseil par la salle du peuple.

Luc Trudel : Un gel des taxes pour les deux premières années du mandat, c’est l’objectif de ce candidat qui croit en la responsabilité financière et la saine gestion. Il compte mesurer la capacité de payer des citoyens et déterminer des objectifs de croissance à court, moyen et long terme grâce à un système de gestion efficace et transparent. Informer la population sur la situation financière de la Ville est l’une de ses priorités ainsi que renforcer le code d’éthique des élus et du personnel municipal.

ENVIRONNEMENT

Michel Angers : Réduire de 30 % les émissions de gaz à effets de serre de Shawinigan d’ici 2030, tel est l’objectif de ce candidat. Il compte y arriver en électrifiant les véhicules municipaux, en implantant des îlots de verdure dans les stationnements et en favorisant l’utilisation des transports actif, collectif et durable, tout en protégeant les milieux naturels.

Claude Cournoyer : Il aimerait implanter un système de conduite écoresponsable pour les véhicules de la Ville ainsi qu’une politique de marche au ralenti. Il souhaite que la Ville adopte les meilleures pratiques de gestion de la pointe électrique d’Hydro-Québec. Il songe aussi à instaurer des zones protégées.

Luc Trudel : Le candidat souhaiterait que la Ville se dote d’un écoquartier. Il veut aussi protéger les écosystèmes des lacs, des rivières et des zones agroforestières ainsi que le potentiel agricole du territoire. Il vise aussi à implanter un écocorridor reliant le fleuve Saint-Laurent au parc national de la Mauricie.

USINE LAC-À-LA-PÊCHE

Michel Angers : Il n’a pas pris d’engagement à ce sujet dans sa plateforme électorale, mais au cours d'une entrevue à Radio-Canada, il a déclaré qu’il compte suivre les directives du ministère de l’Environnement qui a demandé à ce qu’il y ait des travaux de nettoyage du ruisseau et de décontamination près de l’usine de traitement d’eau potable jusqu’au 1er novembre.

Luc Trudel : Il s’engage à mandater une firme externe afin de déterminer l’état du dossier et pour évaluer divers scénarios pour la suite des choses. De plus, il promet d’offrir toute la collaboration de la Ville à une éventuelle enquête gouvernementale.

LOISIRS, ARTS ET CULTURE

Michel Angers : Le maire sortant aimerait donner accès à la culture grâce à des spectacles gratuits. Il veut aussi développer les parcs et espaces verts ainsi que l’accès à l’eau et à la rivière Saint-Maurice.

Luc Trudel : Il veut mettre en place des fêtes de quartier, créer un corridor récréotouristique reliant le pont de Grand-Mère au secteur Beau-Rivage, puis au centre-ville.

Claude Cournoyer : S’il est élu, il compte prendre les mesures nécessaires pour faire du secteur de Grand-Mère la capitale de la Mauricie pour les motoneiges et les véhicules hors piste. Il aimerait aussi organiser un carnaval d’hiver à Grand-Mère et un village d’hiver au centre-ville. Il souhaiterait, de plus, que la marina de Grand-Mère soit ouverte l’hiver prochain pour le plaisir des citoyens.