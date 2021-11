Les promesses des candidats à la mairie de La Tuque

Les données colligées ont été tirées des communiqués reçus ainsi que des sites Internet des candidats.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Normand Beaudoin : Cet ancien maire de La Tuque veut développer l’industrie touristique et la villégiature et promet d’appuyer l’industrie forestière ainsi que la filière de la biomasse. Développer de nouveaux créneaux en technologie de l’information est aussi une priorité pour lui.

Caroline Bérubé : la candidate, qui a déjà été conseillère municipale à La Tuque, veut attirer plus de touristes dans la ville et dynamiser le centre-ville. Si elle est élue, elle songerait à la possibilité d’attirer de nouveaux arrivants.

Luc Martel : Le conseiller sortant promet d’appuyer les idées des citoyens en contribuant grandement au financement de leurs projets, de mettre en place au moins deux incubateurs, par exemple en utilisant des locaux vacants au centre-ville pour aider au démarrage de jeunes entreprises.

Yves Tousignant : L'ancien maire de Saint-Pierre-les-Becquets aimerait attirer beaucoup plus d’emplois gouvernementaux, notamment dans le secteur de la forêt et de la faune, favoriser l’achat local et stimuler le commerce de détail. Il veut aussi embaucher un commissaire industriel pour aider à la prospection et démarchage auprès d'entreprises.

LOGEMENT

Normand Beaudoin : Le candidat prévoit instaurer des incitatifs pour la construction de logements, s’il est élu.

Caroline Bérubé : Elle compte explorer la possibilité de fournir de l’aide aux propriétaires pour l’amélioration de leurs logements ainsi qu’aux promoteurs qui souhaiteraient construire de nouveaux complexes immobiliers.

Luc Martel : Il souhaite mettre en place un crédit de taxe dégressif sur 3 ans pour la construction de maisons et de logement neufs.

Yves Tousignant : Stimuler la construction et la rénovation de logements à La Tuque est une priorité pour ce candidat.

ENVIRONNEMENT

Normand Beaudoin : Le candidat aimerait mettre sur pied un plan pour le développement durable et l’environnement à La Tuque.

Luc Martel : Encourager les citoyens à délaisser l’auto et à avoir des véhicules électriques fait partie de ses engagements. Le candidat veut mettre en place une politique et des subventions pour développer le transport alternatif, comme le vélo électrique et le quadriporteur et déployer des bornes électriques sur le territoire.

Yves Tousignant : Le candidat compte prendre les changements climatiques au sérieux, notamment en achetant des véhicules municipaux électriques.

CLIMAT À L’HÔTEL DE VILLE

Caroline Bérubé : La directrice financière dans une entreprise privée espère ramener l’harmonie et le respect à la table du conseil et au sein de l’organisation municipale, en plus de rétablir les communications entre l’hôtel de ville et les organismes, commerces et agences gouvernementales.

Luc Martel : L’aspirant maire, qui est retraité de l’usine West Rock, souhaite tisser des liens solides et durables avec la population, les employés de l’hôtel de ville et les investisseurs. Il veut aussi embaucher un ombudsman pour éviter les dérives.

Yves Tousignant : Cet ancien employé de la Ville de La Tuque veut aussi ramener l’harmonie au conseil municipal et renouer les liens avec les partenaires gouvernementaux, organismes de développement économique et groupes communautaires, en plus d’instaurer une nouvelle culture organisationnelle favorisant notamment le travail en équipe.

Jean-Paul Tremblay : Dans sa présentation vidéo disponible sur le site de la Ville de la Tuque, le candidat à la mairie propose de prendre soin davantage des employés municipaux, notamment en augmentant leur salaire de façon significative.

ENJEUX AUTOCHTONES

Normand Beaudoin : Travailler en étroite collaboration avec la nation atikamekw pour le développement économique est une priorité pour Normand Beaudoin.

Caroline Bérubé : Elle souhaite que les Autochtones se sentent inclus à La Tuque. La candidate songe à mettre sur pied un comité de travail et de consultation avec les Atikamekw.

Luc Martel : Le conseiller sortant veut former un comité pour discuter des partenariats et des projets conjoints avec les communautés de Wemotaci et d’Opitciwan. Il aimerait aussi faire mention de l’héritage atikamekw dans les parcs et commencer à utiliser le français et l’atikamekw dans les différents affichages municipaux.

Yves Tousignant : Le candidat veut créer une commission consultative conjointe et travailler en partenariat avec les Atikamekw sur des projets et des dossiers en communs, guidé par le principe de la réconciliation.

LOISIRS, ARTS ET CULTURE

Normand Beaudoin : Il compte augmenter l’offre de services pour les arts et la culture.

Caroline Bérubé : La réfection de la piscine Champagnat et de la bibliothèque sera au cœur de son mandat comme mairesse, si elle est élue.

Luc Martel : Développer la montagne de ski pour qu’elle soit utilisée douze mois par année, faire construire un nouveau tronçon de la piste cyclable et construire un parc canin font partie des engagements du candidat. Il souhaite aussi instaurer un fonds dédié à des projets soumis par des jeunes et les organismes qui oeuvrent auprès d'eux.

Yves Tousignant : Il souhaite sécuriser et améliorer la piste cyclable, dont la côte à Ti-Bert.

GRANDS PROJETS

Normand Beaudoin : Il veut favoriser l'installation du réseau de fibre optique, construire un nouveau réseau de traitement des eaux usées et développer des technologies écoresponsables pour la gestion des matières résiduelles.

Caroline Bérubé : Elle veut appuyer le projet de Manouane Sipi et le déploiement de la téléphonie cellulaire.

Luc Martel : Il souhaite poursuivre la phase 2 du nouvel écocentre avec la plateforme de compostage, appuyer le projet de mini centrale et de bioraffinerie ainsi que faciliter la mobilité des personnes à mobilité réduite, mettre en place un système de surveillance par caméra dans les parcs et déneiger les deux côtés de trottoirs sur quelques artères.

Yves Tousignant : Il veut réaliser le projet d'assainissement des eaux usées à Parent, donner accès aux citoyens à la plage et au camping de La Croche. Il appuie les projets de bioraffinerie ainsi que la construction d'une mini centrale et d'un parc éolien. Le candidat souhaite aussi rentabiliser l'aéroport, notamment avec plus de spectacles aériens.