Les CPE du Saguenay-Lac-Saint-Jean en grève dès mardi

Les parents devront trouver des alternatives à la garderie cette semaine. Les centres de la petite enfance (CPE) de la région participeront au mouvement de grève générale qui touchera 11 000 travailleuses et travailleurs de la province membres de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) pendant trois jours à compter de mardi.

Ce débrayage découle d’un mandat de grève de dix jours qui a été adopté à 97 % par les membres lors d’un vote tenu au début de l’automne. Dans la région, ce sont 750 éducatrices et éducateurs qui seront en grève.

Le syndicat veut continuer à dénoncer les conditions de travail des travailleuses et des travailleurs en plus de faire pression sur le gouvernement avec l’impasse qui persiste dans les négociations. Dans sa dernière offre, Québec proposait une hausse de salaire et une prime pour ceux et celles qui souhaitent travailler 40 heures par semaine. Celle-ci a été jugée insuffisante par le syndicat.

On a vraiment l'espoir de faire débloquer la négociation. Il faut que le ministère comprenne à quel point nos travailleuses sont mobilisées et elles sont déterminées à aller plus loin. On espère un changement de ton à la table de négociations aussi, car pour l’instant, le gouvernement s'assoit sur les offres qu’il a offertes sur la place publique. Et pour nous, ce n’est pas suffisant, ça ne répond pas à la demande, ça ne permet pas de rattraper l’écart salarial, donc faut qu’il comprenne qu’il va devoir bouger , explique Stéphanie Vachon, représentante du secteur CPE à la Fédération de la santé et des services sociaux, affiliée à la CSNConfédération des syndicats nationaux .

Même si ces journées de grève causent quelques maux de tête à certains parents rencontrés, ils disent soutenir la cause.

Je les soutiens honnêtement et je suis entièrement d’accord avec eux, mais personnellement, moi, ça cause des problèmes. Mon conjoint, il faut qu’il prenne une journée de congé, moi il faut que j’en prenne une (journée) et demie et les beaux-parents doivent prendre deux avant-midis, a lancé une mère de famille.

C’est justifié, je pense. Si ça peut être bien pour eux et améliorer leurs conditions, je n’ai pas de problème. Les grands-mamans sont là pour ça de toute façon! a renchéri un homme avec une pointe d’humour.

Avec les informations de Philippe L'Heureux